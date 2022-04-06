وزير التنمية المحلية: 12.4 ألف مشروع صغير ومتوسط بقروض 2.2  مليار جنيه منذ يوليو الماضى

كشف اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية عن آخر إحصائيات المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية “مشروعك” والذي ساهم منذ بدء العام المالى الحالى 2021/2022 فى يوليو الماضى وحتى الآن فى تنفيذ 12.4 ألف مشروع، بقروض 2 مليار و218 مليون جنيه.

وأضاف وزير التنمية المحلية، أن تلك المشروعات المنفذة ساهمت في توفير حوالى 123 ألف فرصة عمل، فى إطار توجه الدولة للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بإعتبارها المحرك الأساسي لتحقيق التنمية المستدامة.

وذكر أن مبادرة مشروعك تستهدف كل فئات المواطنين خاصة الشباب والمرأة وإعطائهم الفرصة في اختيار ماينجحون فيه والمناسب لإمكانياتهم وقدراتهم ، وتوفير فرص عمل و الحد من البطالة.

وأشار إلي أن إجمالى المشروعات التي نفذها “مشروعك” حتي الآن بلغ 190 ألف مشروع بقروض 22.6 مليار جنيه ووفرت هذه المشروعات أكثر من 1,4 مليون فرصة عمل .

و أوضح وزير التنمية المحلية، أن محافظة المنيا احتلت الصدارة فى إجمالى عدد المشروعات المنفذة منذ بدء (مشروعك) وحتى الآن بعدد 22 ألف مشروع ، بقروض 2.6 مليار جنيه، ووفرت المشروعات 137 ألف فرصة عمل، تليها محافظة سوهاج بـ21 ألف مشروع، بقروض 2.6 مليار جنيه ووفرت المشروعات 124 ألف فرصة عمل.

مبادرة مشروعك فى المحافظات

ومحافظة البحيرة بـ 19 ألف مشروع ، بقروض 1,6 مليار جنيه و وفرت المشروعات 93 ألف فرصة عمل ، ثم الدقهلية 17 ألف مشروع ، بقروض بلغت 1,8 مليار جنيه و وفرت المشروعات 93 ألف فرصة عمل ، ثم الشرقية بعدد 16 ألف مشروع بقروض 2,4 مليار جنيه و وفرت المشروعات 121 ألف فرصة عمل .

وأوضح اللواء محمود شعراوى أن الوزارة تعمل من خلال ( مشروعك) على تنفيذ عدد من التدخلات بالمراكز المستهدفة خلال المرحلة الأولى للمبادرة الرئاسية “حياة كريمة” ، مما يساهم في خلق فرص عمل لمواطنى القري المستهدفة.

إضافة الى مساهمة مشروعك فى دعم التكتلات الانتاجية الواعدة بمحافظات سوهاج وقنا وأسيوط والمنيا من خلال برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر ، فضلاً عن تيسير الحصول على التراخيص لإنشاء المجمعات الحرفية واستخراج رخص تشغيل المحال التجارية ، وتعزيز توفير فرص عمل من خلال المشروعات الإنشائية ، والتوسع في تنفيذ مبادرة “شغلك فى قريتك”، و تطوير الأسواق القروية .

وأشار اللواء محمود شعراوى الى اهتمام الوزارة بدعم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغرمن خلال (مشروعك) ، لما لها من دور محورى فى تنمية ودفع عجلة الإنتاج فى مختلف المجالات، وتنفيذاً للاستراتيجية الوطنية ورؤية مصر 2030، حيث تستهدف العمل على تعزيز الدور الهام لقطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر وريادة الأعمال في تحقيق التنمية المستدامة في مصر.

و كشف اللواء شعراوى أن مشروعك يعمل حالياً على تعزيز المهارات الادارية للعاملين به على مستوى جميع المحافظات والارتقاء بها ودعم جميع أشكال الابتكار ، وتمكين المشروعات الصغيرة و المتوسطة ومتناهية الصغر من تحويل التحديات البيئية إلى فرص عمل حقيقية بما يخدم أصحاب المشروعات الصغيرة ويشجع المواطنين على الاقبال على العمل الحر والتوسع فى إقامة مشروعات صغيرة جديدة .

وأضاف اللواء محمود شعراوى ان ( مشروعك ) لا يقتصر دوره فقط على التمويل المالى للمشروعات ولكن يساهم فى تذليل معوقات التنفيذ من خلال إستخدام منظومة الشباك الواحد لتلقي الطلبات والرد عليها وإختصار الأوراق والمستندات المطلوبة لطالبى القروض، وتسهيل إجراءات التمويل وتبسيط عملية إتخاذ القرار في البنك لإصدار قرار الموافقة على التمويل أو رفضه في مدة قصيرة وإصدار رخصة مؤقتة فورية للمشروع والمساهمة في تمويل حملات التوعية والتدريب للمستفيدين من المشروعات.

لافتاً الى انه تم تغطية جميع المحافظات بعدد (260) مقراً لمشروعك تغطي جميع المراكز الإدارية بالمحافظات و تم توحيد منهجية الإقراض من البنوك الـ6 الوطنية المشاركة بمشروعك مع الإشراف الشخصي من جانب السادة المحافظين لتذليل أية معوقات.