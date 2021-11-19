وزير التنمية المحلية يوجه 7 محافظات برفع درجة الاستعداد للتعامل مع موجة الطقس السيئ

في المحافظات التي تعرضت لموجة الطقس السيئ وسقوط الأمطار الغزيرة خلال اليومين المقبلين

وجه وزير التنمية المحلية، اللواء محمود شعراوي، برفع درجة الاستعداد للتعامل مع موجة الطقس السيئ وسوء الأحوال الجوية وخاصة في المحافظات التي تعرضت لموجة الطقس السيئ وسقوط الأمطار الغزيرة خلال اليومين المقبلين ومن بينها الدقهلية والاسكندرية وكفر الشيخ ومطروح ودمياط والبحيرة وشمال سيناء.

وشدد شعراوي، في بيان له، اليوم الجمعة، على الفور برفع درجة الاستعداد القصوي والطوارئ فى تلك المحافظات لحين الاستقرار فى الأحوال الجوية ، كما طالب الوزير من غرفة العمليات بالوزارة بمتابعة تطورات الوضع بجميع على مدار الساعة لسرعة التعامل مع أية أحداث طارئة بالتنسيق مع غرفة العمليات المركزية بمجلس الوزراء.

ولفت إلى أن المحافظات التي ستتعرض لموجة من موجة الطقس السيئ وسقوط الأمطار وسوء الأحوال الجوية قررت تعطيل الدراسة للطلاب بجميع مناطق المحافظات لحين الاستقرار في حالة الطقس وتوقف سقوط الأمطار.

وشدد على ضرورة متابعة الاجهزة التنفيذية بالمحافظات لجاهزية بالوعات الصرف الصحي و المعدات الخاصة بالأمطار والأطقم العاملة عليها، والقيام بأعمال مراجعة الإنارة وأعمدة الكهرباء على الطرق الرئيسية والفرعية بنطاق المحافظات والاسراع من عمليات شفط أي تراكمات وتجمعات لمياه الأمطار حتي لا تتأثر حركة سير المواطنين والسيارات في الشوارع.

وأوضح، أن تقرير غرفة العمليات بالوزارة أشار الي وجود حالة من الاستقرار من حالة الطقس في باقي محافظات الجمهورية ، مع رفع درجة الاستعداد لكافة الأجهزة المعنية، مشددًا على أهمية استمرار التنسيق المستمر والتعاون بين كافة القطاعات الخدمية والحيوية بالمحافظات خاصة شركات مياه الشرب والصرف الصحى وإدارات المرور والحماية المدنية.

وأشار إلى أنه تم تعميم مجموعة من التوصيات والتحذيرات للمواطنين بالمحافظات التي من المحتمل أن تشهد موجة من الطقس السيء لضمان سلامتهم وأمنهم وعلى رأسها ضرورة توخى الحيطة والحذر والإبتعاد عن أي أشجار أو لافتات الإعلانات وأعمدة الإنارة والضغط العالى ومساعدة سيارات شفط مياه الأمطار من التحرك بسهولة ويسر و تجنب السير بسرعات عالية بالسيارات والحفاظ على مسافة أمان.

وطالب، بضرورة تواجد رؤساء المراكز والمدن والأحياء والوحدات المحلية فى الشوارع على مدار اليوم لمتابعة عمليات شفط تراكمات المياه وتمركز سيارات الشفط في الأماكن التي تتعرض للتراكمات لسرعة سحب المياه للحد من الآثار الناجمة عن الأمطار وعدم تعطيل الحركة المرورية بالشوارع .