وزير التنمية المحلية يوافق على قروض ميسرة لتطوير النظافة ببورسعيد

المال - خاصفي إطار تطوير منظومة النظافة بالمحافظات، وافق اللواء أبوبكر الجندي وزير التنمية المحلية علي توفير قروض ميسرة من خلال صندوق التنمية المحلية للمساهمة في تطوير منظومة النظافة ببورسعيد، ومن المقرر ان يتم استخدام تلك القروض فى استبدال عربات الكارو المستخدمة في منظومة النظافة بتروسيكلات لاعم



المال – خاص

في إطار تطوير منظومة النظافة بالمحافظات، وافق اللواء أبوبكر الجندي وزير التنمية المحلية علي توفير قروض ميسرة من خلال صندوق التنمية المحلية للمساهمة في تطوير منظومة النظافة ببورسعيد، ومن المقرر ان يتم استخدام تلك القروض فى استبدال عربات الكارو المستخدمة في منظومة النظافة بتروسيكلات لاعمال نقل القمامة وتقرر البدء بمدينة بورسعيد حيث ستقوم الوزارة عن طريق الصندوق بصرف قروض ميسرة للراغبين.

وقال اللواء أبوبكر الجندي ان تلك القروض تعد نواة سيتم تقييمها علي ان يتم تعميمها في باقي المحافظات و ان يتم تعظيم الايجابيات وتفادي السلبيات .

وكانت ادارة التنمية الحضرية بمحافظة بورسعيد قد تقدمت بطلب الي اللواء محمد الشبراوي رئيس مجلس ادارة صندوق التنمية المحلية لتقديم تسهيلات لصرف قروض ميسرة من الصندوق للمساهمة في عملية التطوير .

