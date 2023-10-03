وزير التنمية المحلية يهنئ الرئيس السيسى بالذكرى الخمسين لانتصارات أكتوبر

هنأ اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمناسبة حلول الذكرى الـ 50 لانتصارات أكتوبر المجيدة.

وبهذه المناسبة قدم اللواء هشام آمنة، لرئيس الجمهوية أصدق وأرق التهاني القلبية وأطيب الأمنيات بمناسبة حلول الذكرى الخمسين لانتصارات أكتوبر المجيدة، والتي أعادت للشعب المصري أرضه وعزته وكرامته، والتي ستظل إنجازا وطنيا بطوليا ورمزا للفخر والاعزاز لرجال القوات المسلحة المصرية البواسل، والتي خاض فيها الجيش المصري أكبر ملحمة انتصارات حربية، وكتبوا انصع الصفحات في التاريخ، لتؤكد دائما أن رجال قواتنا المسلحة هم الدرع الواقي لمصرنا الغالية”.

وفي برقيته، دعا وزير التنمية المحلية ، الله العلى القدير أن ينعم على مصرنا بالأمن والأمان والاستقرار في ظل قيادتكم الرشيدة، وأن يوفقكم الله في تحقيق ما تصبو إليه من رفعة وإزدهار وتقدم لمصرنا الغالية ، وكل عام وشعب مصر بقيادتكم بخير وسلام.