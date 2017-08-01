وزير التنمية المحلية ينفى إجراء حركة تغيير للمحافظين

المال– خاصأكد الدكتور هشام الشريف، وزير التنمية المحلية، عدم صحة ما نشرته بعض وسائل الإعلام بخصوص إجراء حركة محافظين خلال الفترة الحالية، منوهًا بأن المجموعة الحالية من المحافظين متميزة، قائلًا: "أنا شخصيًّا كمواطن مصري وعضو في الحكومة المصرية فخور بهم، وهنيئًا لمصر بمجلس الوزراء والمحافظين"

المال– خاص

أكد الدكتور هشام الشريف، وزير التنمية المحلية ، عدم صحة ما نشرته بعض وسائل الإعلام بخصوص إجراء حركة محافظين خلال الفترة الحالية، منوهًا بأن المجموعة الحالية من المحافظين متميزة، قائلًا: “أنا شخصيًّا كمواطن مصري وعضو في الحكومة المصرية فخور بهم، وهنيئًا لمصر بمجلس الوزراء والمحافظين”، مضيفًا أن كل ما نُشر في هذا الشأن هو اختلاق من البعض.





وطالب الشريف وسائل الإعلام بعدم إضاعة وقت المواطنين في الحديث عن شائعات غير صحيحة.

جاء ذلك خلال لقاء الشريف، اليوم، المجلس التنفيذي لمحافظة الإسماعيلية بحضور اللواء يس طاهر، محافظ الإسماعيلية، واللواء السيد حرحور محافظ شمال سيناء، واللواء أحمد حامد محافظ السويس، وعدد من أعضاء مجلس النواب، والدكتور هشام الهلباوي مساعد وزير التنمية لتطوير المحليات.

وعن موعد انتخابات المحليات قال الشريف إن الوزارة انتهت من إعداد القانون بالتوافق مع الإدارة المحلية لمجلس النواب، مشيرًا إلى أن الوزارة في انتظار مناقشته بالجلسات المقبلة للمجلس؛ الموافقة عليه، مؤكدًا “نحن جاهزون لإجراء الانتخابات بعد الموافقة على القانون”.

وفيما يخص مشكلة انتشار التوك توك بمحافظة الإسماعيلية وبقية محافظات الجمهورية، أكد وزير التنمية المحلية أن التوك توك سرطان موجود في المجتمع المصري، ويجب تنظيمه، مضيفًا أنه لا توجد دولة في العالم تعتمد فيها وسائل النقل على التوك توك.

وأشار إلى أنه من الضروري أن تكون الركيزة الأساسية على وسائل النقل العام والسكك الحديدية والنقل النهري.

وأوضح أنه تم مطالبة وزارة الداخلية بوجود إطار قانوني واقتصادي لكيفية ترخيص مركبات التوك توك، مشيرًا إلى أن مجلس المحافظين ناقش موضوع رفع كفاءة الطرق داخل المحافظات المختلفة ومع المحافظات المجاورة، وجارٍ وضع منظومة للنقل بمصر وخريطة كاملة بذلك.

ونوّه الشريف بأن موضوع التقسيم الإداري بين المحافظات المصرية تم وضعه على أجندة العمل القومي للدولة، مؤكدًا أنه ستتم دراسة كل مشاكله والتصورات والاقتراحات الموجودة.

كان الوزير الشريف قد أكد، خلال كلمته، أنه سيتم عقد لقاء شهري مع سكرتير العموم والمساعدين لبحث الإسراع بالتنمية، وإعادة التقدير لكل من يسهم في نهضة الدولة وتسليط الضوء على تلك النماذج المضيئة بالمحافظات.

وأشار إلى أن الوزارة تسعى لتحقيق نقلات نوعية في كل ما هو مرتبط بالمواطن المصري، لافتًا إلى أهمية التدريب والبرامج التدريبية والتنمية البشرية في النهوض بالمحليات.

وقال الوزير إنه سيتم تقديم الشكر لكل شخص يسهم في بناء مصر بأي جهاز تنفيذي بالمحليات فى المحافظات المصرية.

وذكر أن إقليم قناة تنمية قناة السويس هو قاطرة مصر في إحداث نقلة نوعية للبلاد.

وأضاف قائلًا: “عايزين نخلق أحسن مناخ للاستثمارات في مصر.. عايزين نخلي الناس تبتسم، سواء مواطن أو مستثمر مصري أو أجنبي، وإحنا بنتعامل معاه ونقدّم له الخدمة”.

وقدم الوزير الشكر للقوات المسلحة والشرطة على الجهود التي يقومون بها في حفظ الأمن والأمان بمصر والتضحيات التي يقدمونها في كل المجالات.

وعقب ذلك قام الوزير بافتتاح وحدة نظم المعلومات الجغرافية بمحافظة الإسماعيلية، واستعرض خلال الافتتاح محمد الصيرة، سكرتير عام المحافظة، أهداف الوحدة التي تتمثل في رفع المساحات الجغرافية بالمحافظة وتحديد الأراضي المتعدَّى عليها وأراضي أملاك الدولة ووضع خريطة معلوماتية كاملة للمحافظات وأراضي الولايات.

وعقب ذلك توجه الوزير لمركز التدريب البحري والمحاكاة التابع لقناة السويس، حيث كان في استقباله الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس ورئيس المنطقة الاقتصادية، والفريق أسامة ربيع نائب رئيس الهيئة.