وزير التنمية المحلية يلتقي مسؤولا بالبنك الدولي لبحث تحسين جودة الهواء بالقاهرة الكبرى

توفير الدورات التدريبية للكوادر البشرية على استخدام الأتوبيسات الكهربائية أو الغاز الجديدة

التقى اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية ، مع الدكتورة داليا لطيف كبير أخصائيين بالبنك الدولى بحضور عدد من قيادات الوزارة .

وتم خلال الإجتماع بحث مجالات التعاون المشترك بين الوزارة والبنك فى إطار مشروعات تحسين جودة الهواء بمحافظات القاهرة الكبرى (القاهرة – الجيزة – القليوبية ) ومواجهة مشكلة التلوث وكذا تنفيذ الخطط الرئيسية لمنظومة المخلفات الصلبة بالقاهرة الكبرى.

وشهد اللقاء استعراض ما تم التوصل إليه خلال جلسات العمل التى عقدت بين الفنيين بالبنك الدولى وممثلو وزارات التنمية المحلية والصحة والتعاون الدولى والبيئة والتخطيط وهيئة النقل العام ومحافظات القاهرة الكبرى لتحسين نوعية الهواء .

وقال اللواء محمود شعراوى أن مشروع تحسين الهواء بالقاهرة الكبرى يتضمن ملفين أولهما ، خفض انبعاثات المركبات وأتوبيسات هيئة النقل العام وتحويلها إلى وحدات صديقة للبيئة ، بما يواكب توجه الدولة المصرية نحو استخدام الطاقات الجديدة و التوسع في الأتوبيسات الكهربائية والتي تعمل بالغاز الطبيعى بدلاً من استخدام السولار .

وشدد على أهمية توفير الدورات التدريبية للكوادر البشرية على استخدام الأتوبيسات الكهربائية أو الغاز الجديدة التى ستدخل الخدمة فى إطار المشروع الحالى ، وصيانتها .

وأشار إلى أن الملف الثانى للتعاون فى مشروع تحسين الهواء خاص بإدارة المخلفات الصلبة بالقاهرة الكبرى وإنشاء مدافن صحية آمنة ومحطات وسيطة وتدريب الكوادر البشرية وخلق توعية مجتمعية لدى المواطنين و دمج العاملين بالقطاع غير الرسمي فى المحافظات الثلاثة وإمكانية دمجها فى تكتلات صغيرة للعمل فى المنظومة وفقاً للمخطط الذى يتم تنفيذه حالياً .

وقال شعراوى أنه يجري دراسة إنشاء مدينة متكاملة لتدوير المخلفات بمختلف أنواعها ومعالجتها خاصة المخلفات البلدية الصلبة والطبية والهدم والبناء والخطرة (الصناعية ) لافتاً الي ان تلك المدينة ستكون فى صحراء مدينة العاشر من رمضان على مساحة 1200 فدان وسيتم تقسيم تلك المساحة إلى مساحات خاصة لكل محافظة طبقاً للمخطط الإستراتيجي الذى تم وضعه وسيتم إعداد الدراسات الفنية وكيفية تمويل مشروعات البنية التحتية فى هذا المشروع وستقوم كل محافظة بتولى عملية انشاء المصانع وطرحها للاستثمار وخلايا الدفن وسيتم إنشاء خلية دفن صحى آمن لمحافظة القليوبية ، كما سيتم إنشاء مصانع ووحدات للمعالجة والتخلص النهائى للمخلفات الطبية .

وأكد على أهمية دور البنك الدولى فى توفير التدريب للكوادر البشرية العاملة فى هذا المشروع وتحقيق التوعية المجتمعية بما خدم المحافظات الثلاث وهيئة المجتمعات العمرانية الموجودة فى المنطقة والمحافظات المجاورة لمدينة العاشر من رمضان .

وقال أنه جارى أيضاً مراجعة الدراسات الخاصة لأحد المواقع بمنطقة الكريمات بمحافظة الجيزة لتكون بديل للمعالجة والتخلص النهائى للمخلفات الخطرة .

ومن جانبها أكدت الدكتورة داليا لطيف حرص البنك على تقديم الدعم الفنى فى كافة المشروعات التى تساهم فى تحسين مستوى معيشة المواطنين وخاصة فى إطار برنامج المخلفات الصلبة .