وزير التنمية المحلية يكلف المحافظات بالاستعداد للطقس السيئ والعمل على مدار الساعة

وجه اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية باستمرار رفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة الطقس السيئ في بعض المحافظات وفقا لتقارير الطقس الصادرة عن هيئة الأرصاد الجوية لضمان سلامة المواطنين وسير حركة المرور.

وذكرت وزارة التنمية المحلية في بيان اليوم، أن غرفة عمليات الوزارة تابعت جهود محافظة البحيرة فى هذا الشأن، وأكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة على رفع درجة الاستعداد والتأهب الكامل وانتظام العمل على مدار الساعة بجميع مدن ومراكز وقرى المحافظة.

وأضافت أن هناك متابعة مستمرة لتقارير وتوقعات هيئة الأرصاد الجوية والتي تشير إلى أن اليوم الأحد يشهد نشاطا للرياح على فترات متقطعة، وأمطارا خفيفة إلى متوسطة على فترات متقطعة.

وأشار إلى أن المحافظة تواجه سقوط الأمطار بأكثر من 1262 معدة وطاقم بجميع شوارع مدن وقرى المحافظة، لرفع التراكمات أولاً بأول وسط إنتظام الحركة المرورية بالشوارع والطرق والميادين .

كما قامت الوحدات المحلية التى شهدت سقوط أمطار بالدفع بالمعدات الخاصة بالتعامل، بأماكن تراكمات مياة الأمطار وتصريفها بمعظم الشوارع والعمل على تخفيف الآثار الناجمة عنها .

درجات الحرارة اليوم فى القاهرة

وتتوقع الأرصاد أن تصل درجات الحرارة اليوم على القاهرة 15 للعظمى و7 للصغرى، ودمنهور 15 للعظمى و7 للصغرى، وشبين الكوم 15 للعظمى و7 للصغرى، والسلوم 15 للعظمى و8 للصغرى.

درجات الحرارة فى الإسكندرية

كما تصل درجات الحرارة اليوم فى الاسكندرية 15 للعظمي و 8 للصغرى، وطنطا 15 للعظمى و7 للصغرى، ومرسى مطروح 15 للعظمى و7 للصغرى، وسيوة 15 للعظمى و 4 للصغرى.

وذكرت أن درجة الحرارة اليوم فى بورسعيد 16 للعظمى و8 للصغرى، والمنصورة 15 للعظمي و 7 للصغرى، والإسماعيلية 16 للعظمى و 6 للصغرى.

كما تصل درجة الحرارة اليوم في السويس 16 للعظمى و 7 للصغرى، والعريش 16 للعظمى و 7 للصغرى، ورفح 16 للعظمى و7 للصغرى.