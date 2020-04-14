وزير التنمية المحلية يقرر إغلاق سوق الخميس بالمطرية بصورة نهائية

أعلن اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية ، عن التنسيق بين محافظة القاهرة ووزارة الداخلية، لإيقاف العمل بسوق الخميس بحي المطرية، وإغلاقه بصورة نهائية.

ووفقا للصفحة الرسمية لوزارة التنمية المحلية على “فيسبوك”، فإن ذلك في إطار توجيهات رئيس الجمهورية، بتشديد الإجراءات الوقائية والاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

ومنع تجمعات المواطنين خاصة في الأسواق العشوائية وعلى رأسها سوق الخميس بحي المطرية بمحافظة القاهرة للحفاظ على صحة وسلامة المترددين علي السوق وكذا الباعة المتواجدين به.. وخاصة ما كان يسببه السوق من التلوث البصري والسمعي والبيئي للمنطقة المحيطة به خاصة أمام مبني مستشفي المطرية بسبب تراكم القمامة وكثرة الاشغالات.

وكذا إعاقة ما تقوم به الهيئة الهندسية للقوات المسلحة من أعمال انشائية حالياً بالمنطقة وإقامة عدد من الكبارى والمحاور الجديدة والتنسيق الحضارى للمنطقة بالكامل .

وأضاف شعراوي أنه قام بالتواصل مع الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف لبحث تخصيص ٨٢٢ باكية و ٣٠٠ محل، بمساحات مختلفة في أحد المباني التابعة لهيئة الأوقاف بمنطقة المسلة بالمطرية والتي تبعد عن موقع السوق القديم بمسافة ٢ كيلو متر وذلك لنقل الباعة الذين كانوا يتواجدون بسوق الخميس .