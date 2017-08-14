وزير التنمية المحلية يفي بوعده لياسين الزغبي

بدور إبراهيم:



قدم الشاب الذي جمع شكاوى المواطنين بعدة محافظات وكرمه الرئيس عبد الفتاح السيسي بمؤتمر الشباب بالإسكندرية، ياسين الزغبي، الشكر إلي الدكتور هشام الشريف، وزير التنمية المحلية علي دعوته اليوم ليرافقه خلال زيارته إلي محافظة الفيوم.



وقال ياسين خلال كلمته في جامعة الفيوم، بحضور وزير التنمية والمحافظ ورئيس الجامعة والقيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة، إنه فوجئ باتصال هاتفي من مكتب وزير التنمية المحلية يخبره بدعوة الوزير له للحضور إلي المكتب.



وأضاف ياسين أنه توجه إلي مكتب الوزير وتحدث معه علي زياته إلي الفيوم ورغبته في أن يكون موجودا معه، كما اتفق معه خلال مؤتمر الشباب الإسكندرية، مشيرا إلي أنه وافق علي الفور خلال لقائه بالوزير علي الدعوة، لافتا إلى أنه يريد أن يشكر الوزير علي مساعدته في اختيار الكلية التي سيدرس بها العام الدراسي القادم.



وأوضح أنه التقي صباح اليوم بعدد من الشباب من محافظة الفيوم، واستمع إلي بعض مطالبهم، مضيفا أنه سيقوم بجمع كل تلك المطالَب وتسليمها إلي الوزير، مبينا أن بعضها جاء حول مبادرة للقضاء علي الأمية في قري الفيوم والتي طرحتها إحدي الفتيات، مؤكدا أن وكيل وزارة الشباب والرياضة وافق علي تقديم الدعم لتلك المبادرة، وقال إنه اتفق مع أحد الطلاب من كلية الصيدلة يدعي محمد عشري لجمع كل الشكاوي والمطالب والمبادرات لطرحها علي وزير التنمية المحلية.





وكان الشريف قد وعد الشاب «ياسين الزغبي» أحد الشباب المشاركين في مؤتمر الشباب في دورته الرابعة بالإسكندرية، وهو أحد شباب متحدي الإعاقة، باصطحابه معه خلال جولاته القادمة بالمحافظات، قائلاً:« هلف معاك باقي محافظات الجمهورية المرة اللي جاية».





وتم توجيه الدعوة لياسين اليوم لزيارة محافظة الفيوم مع الوزير هشام الشريف وقبول ياسين بتصفيق كبير عقب وصوله الي مقر الجامعة من الشباب المشاركين معه في اللقاء الذي استمر اكثر من ساعتين استمع فيها الي مطالبهم ومبادراتهم لحل مشاكل التنمية المحلية وبعض المشاكل التي تواجه المحافظة بصورة خاصة ومصر بصفة عامة.