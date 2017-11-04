وزير التنمية المحلية يفتتح مشروعات بمحافظة السويس

بدور إبراهيمزار الدكتور هشام الشريف، وزير التنمية المحلية، اليوم السبت، محافظة السويس، استقبله فيها محافظ اللواء أحمد حامد.وافتتح الشريف عددًا من المشروعات التي أنجزتها المحافظة، ومنها ممشى الكورنيش الجديد على ساحل خليج السويس المؤدي لبورتوفيق، بعد تطويره كمتنفس جديد لأهالي محافظة السويس.كما ا

بدور إبراهيم

زار الدكتور هشام الشريف، وزير التنمية المحلية، اليوم السبت، محافظة السويس، استقبله فيها محافظ اللواء أحمد حامد.

وافتتح الشريف عددًا من المشروعات التي أنجزتها المحافظة، ومنها ممشى الكورنيش الجديد على ساحل خليج السويس المؤدي لبورتوفيق، بعد تطويره كمتنفس جديد لأهالي محافظة السويس.

كما افتتح وزير التنمية المحلية، ميدان الأربعين وسط حضور شعبي كبير، وأعرب المواطنون عن سعادتهم بافتتاح الميدان الأهم في محافظة السويس.

ووضع حجر أساس لإطلاق اسم الملازم أول أحمد حافظ أبو شوشة شهيد موقعة الواحات الإرهابية بالميدان الرئيسي بمنطقة المحروسة بالملاحة، ثم افتتح حديقة الخالدين والنصب التذكارية للشهداء.

وأجرى الشريف زيارة تفقدية لمتحف السويس، وأبدى إعجابه بمقتنيات المتحف، بعد أن استمع لشرح من القائمين على المتحف الذي يخلد قناة السويس منذ عهد الفراعنة حتى العصر الحالي، وطالب بتنظيم رحلات مدرسية لزيارة المتحف من أجل غرس هذه القيم الوطنية والأمجاد في نفس الأجيال القادمة.

وطالب بمنح جوائز للمدارس التي تتفوق في مجال تاريخ قناة السويس، حتى تستطيع الأجيال القادمة، خلق مشاريع مشابهه لإنجازات الجدود.