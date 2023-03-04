وزير التنمية المحلية يفتتح محطة صرف صحي بمركز نقادة بقنا بتكلفة 275 مليون جنيه

افتتح اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، واللواء أشرف الداودي محافظ قنا محطة رفع صرف صحي رقم 1 ضمن مشروع الصرف الصحي لمركز ومدينة نقادة، والبالغ تكلفته الإجمالية 275 مليون جنيه، والممول من برنامج التنمية المحلية لصعيد مصر، وذلك في إطار الاحتفال بعيد قنا القومي .

حضر الافتتاح الدكتور حازم عمر نائب محافظ قنا، والدكتور هشام الهلباوي مساعد وزير التنمية المحلية للمشروعات القومية ومدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر واللواء حسام حموده السكرتير العام للمحافظة واللواء محمد صلاح أبو كريشة السكرتير العام المساعد وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ.

كما تم تنفيذ مشروع الصرف الصحي بنقادة تحت إشراف الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي ، ويخدم المشروع مدينة نقادة والقرى التابعة لها البالغ عدد سكانها 184 ألف نسمة حيث تبلغ الطاقة الاستيعابية له 16 ألف م٣/ يوم، ويتكون المشروع من محطة معالجة بنظام برك أكسدة بطاقة انتاجية 16 ألف م٣/ يوم مرحلة أولي تصل الي 24 الف م٣/ يوم مرحلة ثانية ، وعدد 2 محطة رفع، وشبكات خطوط انحدار بطول 27 كيلو متر ، وخط طرد رئيسي قطر 800 مم بطول 7900 م ط وخط طرد فرعي قطر 150 مم بطول 200 م ط وخط طرد المنقاه قطر 800 مم بطول 4000 م ط ، بالإضافة إلى 4 عدايات دفع موجه .

وأشار اللواء هشام آمنة، إلي أن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر منذ بدايته في 2018 استفاد منه ما يزيد على 2.3 مليون مواطن بالمحافظة، من خلال تنفيذ ما يزيد على 1898 مشروعا بالمحافظة بإجمالي استثمارات تتعدى 7.1 مليار جنيه، بنسبة تصل إلي 44% من إجمالي استثمارات البرنامج، وذلك بمختلف القطاعات، وعلى رأسها مياه الشرب والصرف الصحي، والطرق والنقل، والكهرباء، دعم وتحسين البيئة.

وأضاف وزير التنمية المحلية، أن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر ركز على ضخ استثمارات في إحياء وإعادة تشغيل المشروعات المعطلة وغير المكتملة، وهو ما ساهم في تعظيم الاستفادة من استثمارات البرنامج حيث نجح البرنامج في إحياء استثمارات قرابة 6 مليار جنيه بمحافظتي سوهاج وقنا من خلال ضخ استثمارات تقدر بحوالي 2.7 مليار جنيه تم من خلالها نهو وتشغيل 7 مشروعات صرف صحي متكامل من أهمها استكمال مشروعات الصرف الصحي المتكامل في مدينتي قفط و نقادة بمحافظة قنا والتي توقفت منذ عام 2011، وبادر البرنامج باستكمالها باستثمارات تقدر ب 442 مليون جنيه ، وهو ما أدي لخدمة نحو 200 ألف مواطن ، ووفر على الدولة ما يقرب من مليار جنيه بالأسعار الحالية .

وأوضح محافظ قنا، أن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر أطلقته الحكومة المصرية لإحداث تنمية حقيقية ومستدامة بمحافظتى قنا وسوهاج كنموذج أولى سيتم تطبيق تجربته على باقى محافظات الجمهورية ، وتبلغ القيمة الإجمالية لتمويل مشروعات البرنامج 957 مليون دولار ، ويبلغ نصيب قنا من هذا التمويل 421 مليون دولار بنسبة 44% من إجمالي قيمة التمويل ، ويستهدف البرنامج إحداث نقلة حقيقية بصعيد مصر من خلال تنفيذ عدد من المشروعات الخدمية الكبرى لتغيير الصورة التقليدية عن صعيد مصر، من خلال العمل على 5 محاور رئيسية هى ( البنية التحتية – تطوير المناطق الصناعية – تنمية التكتلات الإقتصادية – تطوير المراكز التكنولوجية – بناء القدرات والتطوير المؤسسى).

وأضاف المحافظ، أنه نظرا لنجاح برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر في إحداث طفرة كبيرة بمختلف القطاعات المستهدفة فقد تم تصنيفه على منصة الأمم المتحدة كأفضل برنامج تنموي في مكافحة الفقر وتحقيق أهداف التنمية المستدامة ، مؤكدا أن البرنامج نجح في الانتهاء من تنفيذ 1402 مشروع في مختلف القطاعات الخدمية خلال عامين ونصف بنسبة تنفيذ 100% بتكلفة 3.6 مليار جنيه في المحاور الخمسة ، مما ساهم في ارتفاع ترتيب محافظة قنا في معدلات التنمية بين محافظات الجمهورية من المركز 26 إلى مرحلة متقدمة .