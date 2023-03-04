وزير التنمية المحلية يفتتح عدة معارض لـ«أهلا رمضان» فى «قنا» لبيع السلع بتخفيضات 30%

افتتح اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، واللواء أشرف الداودي محافظ قنا، عدة معارض ” أهلا رمضان” لبيع السلع الغذائية والاستهلاكية بأسعار مخفضة تصل ما بين 20%؜ إلى 30% عن مثيلاتها في الأسواق، وذلك بقرية خزام التابعة لمركز قوص وفي ميدان الساعة بمدينة قنا ضمن سلسلة “أهلا رمضان” التي تم تنظيمها على مستوى مراكز ومدن المحافظة.

جاء ذلك بحضور الدكتور حازم عمر نائب محافظ قنا، والدكتور هشام الهلباوي مساعد وزير التنمية المحلية للمشروعات القومية ومدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر واللواء حسام حمودة السكرتير العام للمحافظة واللواء محمد صلاح أبوكريشة السكرتير العام المساعد وقيادات المحافظة.

وقام وزير التنمية المحلية ومحافظ قنا بجولة لمتابعة في المعارض لمتابعة أسعار وجودة السلع والمنتجات المعروضة والتي تتنوع وتضم كافة السلع الاساسية للمواطنين من الزيت والسكر والأرز واللحوم وغيرها من السلع الضرورية قبل شهر رمضان المبارك.

وأشاد اللواء هشام آمنة بجودة المنتجات المعروضة داخل المعارض وشدد علي ضرورة الالتزام بالأسعار المعلنة علي السلع بكافة أجنحة المعارض مع أهمية مواصلة الجهود واستمرار التنسيق والتعاون الكامل مع مختلف الجهات المعنية بالمحافظة لتشديد الرقابة على الأسواق والمَحَالّ والمعارض الثابتة والمتحركة لإحكام السيطرة على الأسعار ومنع حجب السلع عن المواطنين واحتكارها واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين .

إقامة 10 معارض “أهلا رمضان” فى قنا

وأكد محافظ قنا، أنه تمت إقامة 10 معارض “أهلا رمضان” بمراكز المحافظة لمحاربة الغلاء وبيع جميع السلع الغذائية والاستهلاكية للمواطنين بأسعار مخفضة وتنافسية عن مثيلتها في الأسواق، وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، بالتوسع في فتح معارض أهلا رمضان للسيطرة على ارتفاع الأسعار وتحقيق الانضباط بها.

خريطة منافذ بيع السلع فى قنا

وأضاف الداودي، أن المحافظة تمتلك منظومة متكاملة من المنافذ الثابتة والمتحركة لبيع المواد الغذائية والاستهلاكية بأسعار مناسبة للمواطنين من خلال 766 منفذ بيع بواقع 15 منفذا لمشروعات الأمن الغذائي التابعة لمحافظة قنا و48 منفذ أمن غذائي بمراكز المدن و10 معارض أهلا رمضان و16 منفذا ثابتا و4 متحرك تابعة لجهاز أمان و13 منفذا ثابتا و9 متحركة تابعة لجهاز الخدمة الوطنية و26 منفذا ثابتا و9 متحركة تابعة للشركة المصرية لتجارة الجملة و481 منفذا تابعة لجمعيتي و123 منفذا للجمعيات الاستهلاكية و12 للمجمعات الاستهلاكية، مشيرًا إلى أن محافظة قنا والوحدات المحلية التابعة لها تقدم كافة التسهيلات من حيث توفير الأراضي، والتجهيزات اللازمة لإقامة المعارض لتشجيع كبار التجار على بيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة، للتخفيف عن كاهل المواطنين.