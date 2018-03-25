وزير التنمية المحلية يعلن انتهاء كافة الاستعدادات للانتخابات الرئاسية ‎

بدور إبراهيم :أعلن اللواء أبوبكر الجندى وزير التنمية المحلية انتهاء كافة استعدادات الوزارة للانتخابات الرئاسية المقبلة بالتنسيق مع المحافظات والجهات المعنية بالعملية الانتخابيةوأشار الوزير الجندي إلى أنه تم الانتهاء من تجهيز كافة مقرات اللجان الانتخابية بالمحافظات وتوفير وسائل الراحة بها لاستقب

بدور إبراهيم :

أعلن اللواء أبوبكر الجندى وزير التنمية المحلية انتهاء كافة استعدادات الوزارة للانتخابات الرئاسية المقبلة بالتنسيق مع المحافظات والجهات المعنية بالعملية الانتخابية

وأشار الوزير الجندي إلى أنه تم الانتهاء من تجهيز كافة مقرات اللجان الانتخابية بالمحافظات وتوفير وسائل الراحة بها لاستقبال الناخبين للإداء بأصواتهم.

وقال اللواء أبوبكر الجندى، إنه تم تجهيز غرفة عمليات بالوزارة تعمل اعتباراً مِم صباح غداً الاثنين وحتى نهاية العملية الانتخابية ، وأضاف الجندى أنه سيتم التنسيق والتواصل على مدار الساعة مع غرفة عمليات المحافظات .

وأشار وزير التنمية المحلية إلى أنه سيتم إعداد تقارير متابعة على مدار اليوم بغرفة العمليات الوزارة عن سير العملية الانتخابية لسرعة التعامل مع المشاكل والمعوقات المؤثرة على العملية الانتخابية.

وأوضح أنه سيتم إعداد تقارير علي مدار الساعة للتعرف علي نسب المشاركة أول بأول في الانتخابات.

وأكد اللواء أبوبكر الجندي أنه سيتم التعامل الفورى مع أية أحداث طارئة ، وتذليل كافة العقبات بالتعاون مع كافة الأجهزة المعنية بالمحافظات ، وكذلك التنسيق التام مع الأجهزة الأمنية والقوات المسلحة.

وأضاف الجندي انه تم التنبيه علي غرفة عمليات المحافظات بسرعة الابلاغ عن أي معوقات تحد من سير العملية الانتخابية أولا باول لاتخاذ القرارات اللازمة.

ووجه اللواء أبوبكر الجندى نداءً لكافة جموع الشعب المصرى بضرورة النزول والمشاركة بكل حرية فى الانتخابات الرئاسية، و ممارسة حقهم الدستوري في اختيار رئيسهم المقبل لاستكمال مسيرة التنمية والبناء.

