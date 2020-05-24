وزير التنمية المحلية يطمئن على محافظ الدقهلية المصاب بكورونا

حرص اللواء محمود شعراوي وزير التنمية التنمية المحلية ، في أول أيام عيد الفطر المبارك علي الاطمئنان علي تطورات الحالة الصحية للدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية بعد اصابته هو وزوجته مؤخراً بفيروس كورونا المستجد ، حيث أجري اللواء محمود شعراوي اتصالا هاتفياً بالمحافظ صباح اليوم.

وأعرب الوزير خلال الاتصال عن خالص تمنياته بسرعة الشفاء العاجل للمحافظ وزوجته.

كما أبلغه تمنيات رئيس الجمهورية و الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء بسرعة الشفاء العاجل وعودة الدكتور أيمن مختار وزوجته لأسرتهما معافين ان شاء الله ، وعودة المحافظ لممارسة عمله من جديد بصورة طبيعية بمقر المحافظة خلال الأيام القادمة.

ومن جانبه أعرب الدكتور أيمن مختار عن خالص تقديره و شكره واحترامه علي حرص الوزير محمود شعراوي علي المتابعة المستمرة لتطورات حالته الصحية وحرصه علي التواصل معه في أول أيام عيد الفطر للاطمئنان عليه هو وزوجته ، وأكد مختار أن حالته الصحية في تحسن مستمر ويتلقي الرعاية الطبية اللازمة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية وتوصيات وزارة الصحة المصرية.

وأضاف مختار أنه علي تواصل مستمر مع نائبه الاستاذ هيثم الشيخ والسيد مدير الأمن والقيادات التنفيذية بالمحافظة لمتابعة تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية وتكليفات رئيس الوزراء في أيام العيد فيما يخص ازالة التعديات علي اراض واملاك الدولة وكذا تنفيذ الاجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا.

وفي السياق ذاته أجري اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، اتصالا هاتفيا مع السيد/ هيثم الشيخ نائب محافظ الدقهلية وذلك فى اطار متابعته لتطورات الوضع داخل المحافظة وما تم من اجراءات لتعقيم وتطهير جميع الادارات والمكاتب الرئيسية بالديوان العام .

كما تابع الوزير شعراوي استعدادات المحافظة فيما يخص استقبال عيد الفطر المبارك والتنسيق بين كافة الاجهزة التنفيذية ومديرية الأمن لتنفيذ قرارات رئيس مجلس الوزراء المتعلقة بمنع التجمعات خلال عيد الفطر ومنع إقامة أية احتفالات أو فعاليات للحد من انتشار فيروس كورونا.

وشدد وزير التنمية المحلية علي ضرورة تطبيق القرارات الخاصة بفيروس كورونا بكل حسم وعلي رأسها تعديل مواعيد حظر التجوال لتبدأ من الساعة الخامسة مساءا وحتي السادسة صباحاً.

وأشار اللواء شعراوي إلي أن هناك تنسيق مستمر بين محافظ الدقهلية ونائبه لمتابعة سير العمل والملفات العاجلة بالمحافظة خاصة توجيهات القيادة السياسية.