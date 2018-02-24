وزير التنمية المحلية يشارك فى مؤتمر شباب الصعيد بالفيوم

بدور إبراهيم يشارك اللواء أبوبكر الجندى وزير التنمية المحلية اليوم السبت فى " المؤتمر الإقليمى الأول للشباب بشمال الصعيد" تحت شعار: " شارك تُبدع تَنطلق" والمقام يومى ٢٤ فبراير و٢٥ فبراير بمحافظة الفيوم بمشاركة عدد من الوزراء والمحافظين ورؤساء الجامعات والشخصيات العامة وبحضور 1200 شاب وفتاة م

بدور إبراهيم

يشارك اللواء أبوبكر الجندى وزير التنمية المحلية اليوم السبت فى ” المؤتمر الإقليمى الأول للشباب بشمال الصعيد” تحت شعار: ” شارك تُبدع تَنطلق” والمقام يومى ٢٤ فبراير و٢٥ فبراير بمحافظة الفيوم بمشاركة عدد من الوزراء والمحافظين ورؤساء الجامعات والشخصيات العامة وبحضور 1200 شاب وفتاة من محافظات الفيوم وبنى سويف والمنيا.

ومن المقرر أن يشارك الجندى كمتحدث رئيسى فى جلسة رؤية مستقبلية لتطوير الإدارة المحلية.

ويناقش المؤتمر أيضا خلال جلساته على مدى يومين موضوعات وقضايا مهمة ومنها التخطيط ورؤية مصر ٢٠٣٠ وتطوير منظومة الثروة الحيوانية والداجنة وتطوير منظومة الشباب والرياضة والاستثمار وريادة الاعمال وتطوير المنظومة الثقافية والشئون الخارجية والأمن العربى والاقليمى وتطوير المنظومة السياحية وتطوير منظومة التعليم والبحث العلمى.

كما يناقش دور الشباب ما بين الإنجازات والبطولات، رؤى الشباب فى بناء المستقبل، إلى جانب بحث دور مؤسسات الدولة فى تأهيل الشباب والمؤسسات الأهلية ورجال الأعمال فى بنائهم، كما يتناول المؤتمر الشباب والمشروعات الوطنية وشباب ذوى الاحتياجات الخاصة فى بناء الوطن.