وزير التنمية المحلية يستعرض 4 محاور لدعم الاستثمار بالمحافظات

بدور إبراهيم قال اللواء أبوبكر الجندي، وزير التنمية المحلية، إن الرؤية الاستراتيجية للوزارة ودعم الاستثمار بالمحافظات خلال الفترة المقبلة، تتركز على عدد من المحاور الأساسية والتي سيتم العمل على تنفيذها. وقال الجندي إن المحور الأول يتمثل في المشروعات الحالية والمستقبلية…

بدور إبراهيم

قال اللواء أبوبكر الجندي، وزير التنمية المحلية، إن الرؤية الاستراتيجية للوزارة ودعم الاستثمار بالمحافظات خلال الفترة المقبلة، تتركز على عدد من المحاور الأساسية والتي سيتم العمل على تنفيذها.

وقال الجندي إن المحور الأول يتمثل في المشروعات الحالية والمستقبلية بالمحافظات، وكل محافظة لديها رؤية استراتيجية محدد بها القطاعات الرائدة والميزات التنافسية ونشر الخطط الاستثمارية السنوية للمحافظات على المواقع الخاص بالمحافظات لجذب القطاع الخاص، مع نشر خطط البرامج التنموية الخاصة على مواقع المحافظات.

وفيما يخص المحور الثاني من الرؤية الاستراتيجية للوزارة والخاص بتمكين المحافظات لإدارة عملية التنمية، أشار الوزير إلى تصميم موازنة برامج مستقلة على كل المستويات وحرية الانتقال بين البرامج وإعداد مشروع خطة التنمية المحلية المتكاملة لكل محافظة، بمشاركة الأطراف الفاعلة مع العدالة في توزيع الموراد وتحقيق التنمية المتوازنة في نطاق المحافظة والعمل على جذب الاستثمار الخاص لتوفير فرص العمل، وتحديد المزايا التنافسية للمحافظة ووحداتها المحلية المختلفة.

وتابع أن المحور الثالث خاص بتحسين تقديم الخدمات والإسراع بإجراءات الاستثمار، ويتمثل في تدقيق احتيار قيادات الإدارة المحلية والتقييم السنوي للعاملين ورفع كفاءة القائمين على عملية التدريب وتطوير مركز تدريب التنمية المحلية بسقارة، وتطوير مراكز المحافظات وتكوين صف ثان من القيادات الجديدة للإدارة المحلية مع توفير برامج تدريبية للعاملين بإدارات التخطيط والتنمية بالوزارة.

وأشار إلى أن المحور الرابع يتمثل فى الارتقاء بمستوى العاملين بالادارة المحلية واستراتيجية التنمية الاقتصادية المحلية لكل محافظة بتحديد الميزة التنافسية والفرص الاستثمارية المتاحة للاستثمار في المحافظات والتي بلغت 430 فرصة استثمارية كما تم تحديد 507 قطعة أرض متاحة للاسثتمار المحافظات وتيسير إجراءات الاستثمار بالمحافظات وتوحيد وتبسيط الإجراءات وتقديم الخدمات من خلال منظومة الشباب الواحد ومراكز خدمة المستثمرين بالمحافظات وميكنة تقديم الخدمات المحلية وإنشاء المراكز التكنولوجية بالمحافظات.