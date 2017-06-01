وزير التنمية المحلية يزور مُتضرري العقار المائل بالإسكندرية

مها يونس:



التقى، منذ قليل، وزير التنمية المحلية الدكتور هشام الشريف بمُتضرري العقار المائل بالإسكندرية للاطمئنان على حالتهم، وتناول الإفطار الرمضاني مع عدد من المُتضررين، بجمعية مصطفى كامل الخيرية، بحضور محافظ الإسكندرية الدكتور محمد سلطان، واللواء أحمد متولي سكرتير عام المحافظة.



كما قام وزير التنمية المحلية بجولة ميدانية لموقع العقار والشوارع المحيطة به بمنطقة الأزرايطة على أرض الواقع، مؤكدا أنه سيتابع أماكن الإيواء وتجهيزاتها بالكامل المُقرر أن تأوي الـ 19 أسرة المتضررة، والاطمئنان على استقرار باقي السكان.



يُشار إلى أنه تم تجهيز مراكز الإيواء السريعة لنقلهم بشكل مبدئي، حيث وفرت إدارة الإسكان المركزي ٢٩٥ مكانا، ووفرت مديرية الشباب والرياضة ٥ أماكن، والتربية والتعليم ٥٢٩ مكانا، والتضامن الاجتماعي ١٠٠ مكان، بالإضافة إلى مساهمات الجمعيات الخيرية.



وتم توفير المياه بالأماكن الإيواء وتوفير تنكات مياه للمدارس التي تم تجهيزها من قبل التربية والتعليم والتي بدأ النقل إليها، بالإضافة إلى توفير ٢١ وحدة سكنية بتعاونيات العامرية بمساحة ٨٥ م لتسكين السكان المتضررين بشكل دائم، وقامت مديرية التضامن الاجتماعي بتوفير كافة الأساسيات بها.