وزير التنمية المحلية يحضر اختيار القيادات بالمحافظات

بدور إبراهيم: حضر اللواء أبوبكر الجندي وزير التنمية المحلية اليوم لجنة المرحلة النهائية في اختيار القيادات بالإدارة المحلية بالمحافظات والتي يتم فيها المقابلات الشخصية لكل المتقدمين للمسابقة. تعقد اللجنة برئاسة الوزير أبو بكر الجندى وعضوية كل من قدري أبوحسين، محافظ حلوان الأسبق واللواء السيد

بدور إبراهيم:

حضر اللواء أبوبكر الجندي وزير التنمية المحلية اليوم لجنة المرحلة النهائية في اختيار القيادات بالإدارة المحلية بالمحافظات والتي يتم فيها المقابلات الشخصية لكل المتقدمين للمسابقة.

تعقد اللجنة برئاسة الوزير أبو بكر الجندى وعضوية كل من قدري أبوحسين، محافظ حلوان الأسبق واللواء السيد عبد الرحيم البرعي محافظ أسيوط الأسبق واللواء علاء الهراس، نائب محافظ الجيزة، واللواء محمد الشيخ سكرتير عام محافظة القاهرة ، واللواء ممتاز فهمى سكرتير عام محافظة الفيوم وحامد محمد عمر مستشار بالجهاز المركزى للتنظيم والإدارة.

جدير بالذكر أن هذه المجموعة هي التي تم انتقاؤها من خلال الاختبارات السابقة المتعددة علي كافة الموضوعات المتعلقة بعمل المحليات سواء من النواحي المالية أو الهندسية أو التشريعية والقانونية والأمن القومي وغيرها من الموضوعات.