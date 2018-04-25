وزير التنمية المحلية يجرى حركة تنقلات لرؤساء الأحياء بالمحافظات

بدور إبراهيمأصدر اللواء أبوبكر الجندي، وزير التنمية المحلية، اليوم الأربعاء، حركة تنقلات محدودة بين رؤساء الأحياء بعدة محافظات.جاء القرار رقم 202 بندب علاء الدين محمد يوسف، من حي وسط الإسكندرية إلى مركز ومدينة كفر الدوار، والقرار رقم 201 بندب أشرف علي بهجت من محافظة مطروح إلى حي الزيتون بمحافظة

بدور إبراهيم

أصدر اللواء أبوبكر الجندي، وزير التنمية المحلية، اليوم الأربعاء، حركة تنقلات محدودة بين رؤساء الأحياء بعدة محافظات.

جاء القرار رقم 202 بندب علاء الدين محمد يوسف، من حي وسط الإسكندرية إلى مركز ومدينة كفر الدوار، والقرار رقم 201 بندب أشرف علي بهجت من محافظة مطروح إلى حي الزيتون بمحافظة القاهرة، وذلك لمدة عام.

وتضمن القرار رقم 200 نقل أحمد بسيوني من رئيس حي العامرية بالإسكندرية إلى سكرتير عام مساعد الإسكندرية، والقرار رقم 199 بتكليف هشام علي شادي للعمل سكرتير عام مساعد محافظة الإسكندرية إلى سكرتير عام المحافظة.

ونقل القرار رقم 198 طارق عبدالعظيم جبر من محافظة القاهرة، للعمل سكرتير عام محافظة السويس.