وزير التنمية المحلية يجتمع بوفد رفيع المستوى من البنك الأوروبى ‎



بدور إبراهيم

التقى اللواء أبوبكر الجندي وزير التنمية المحلية مع وفد رفيع المستوى من البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD) بمقر الوزارة يتقدمهم كاترينا هانسن نائب مدير البنك الأوروبى فى مصر لبحث التفاصيل الفنية لمشروع تطوير وتطهير مصرف “كتشينر” الذى يمر بثلاثة محافظات هى الغربية وكفر الشيخ والدقهلية بطول 69 كيلومترا ويمر بعدد 182 قرية بتلك المحافظات.

ويهدف المشروع الى معالجة التلوث بالمصرف وتنقيته من النفايات الصناعية والبلدية وهو المكون الذى ستشرف عليه وزارة التنمية المحلية لتطهير النفايات ونقلها وإنشاء وبناء مقامر صحية وإغلاق وإعادة تأهيل المكبات المفتوحة التى سوف تستخدم فى مرفق إعادة النفايات الصلبة الجديدة .

وخلال اللقاء أكد اللواء أبوبكر الجندى أن المشروع سيكون له عدد من الفوائد البيئة والاقتصادية والمائية، وأشار الوزير إلى جدية الحكومة فى التعامل مع قضايا التنمية التى تهم المواطن لتوفير الحياة الكريمة له فى المحافظات التى يمر بها المصرف.

وقال الوزير إن المشروع سيكون له عائداً إيجابياً أيضاً على 182 قرية يمر بها المصرف حالياً بوصفه مصرف زراعى رئيسى لمنطقة دلتا النيل، وأضاف اللواء أبو بكر الجندى أن المشروع سيسهم فى الحد من التلوث بالمصرف وتشييد بينة حديثة بالتعاون مع أفضل الخبرات الدولية وتحسين الأحوال الصحية والبيئة لسكان المحافظات الثلاث ودعم تنقية ما يصرف من مياه واستغلالها مائياً بشكل آمن فى الري والزراعة ، وعلى أن يعمم المشروع بعد ذلك على عدد من المصارف الزراعية الآخري فى دلتا النيل وخارجها ، وأشاد الوزير بالجهود المشتركة للحكومة ووزارتها المختلفة لإدارة المشروع مع الجهات الدولية المانحة.

تجدر الإشارة إ أن هذا المشروع ممول من عدة جهات مانحة يتقدمها بنك الاستثمار الأوروبى والبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية والإتحاد الاوروبى والحكومة المصرية بقيمة 750 مليون يورو وتشرف وزارة الإسكان على بناء وتأهيل محطات الصرف الصحى ، كما تقوم وزارة الرى بتطوير مجرى المصرف ومحطات الرفع وتأهيلها بينما تقوم وزارة التنمية المحلية بإدارة منظومة المخلفات الصلبة.