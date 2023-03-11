وزير التنمية المحلية يتفقد مشروع دواجن ببني سويف بطاقة إنتاجية 30 مليون بيضة سنويا

تفقد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية يرافقه الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف ، مشروعات الدواجن المركزية شرق النيل، لمتابعة سير العمل بالمشروع ، والوقوف على متطلبات دعمه وتطويره وزيادة الإنتاجية، ضمن خطة المحافظة لدعم القطاع الداجني وتوفير بيض المائدة للمواطنين بأسعار مناسبة.

جاء ذلك بحضور الدكتور عاصم سلامة نائب المحافظ، وبلال حبش نائب المحافظ، والمهندس محمد السيد مساعد وزير التنمية المحلية للتخطيط واللواء حازم عزت السكرتير العام، اللواء سامي علام السكرتير العام المساعد .

وتجول الوزير يرافقه المحافظ داخل محطة السادات لإنتاج بيض المائدة، واستمع لعرض موجز عن سير العمل بالمحطة المقام على مساحة 140 ألف متر ، وتضمن 9 عنابر متفاوتة الحجم والإنتاجية ، تم تطوير عنبر منها بطاقة إجمالية 30 مليون بيضة سنوياً بواقع ( 15 مليون للمشروع الألماني + 15 مليون للمشروع المجري)، ويبلغ عدد المنافذ بالمحطة 3 منافذ للبيع.

وأثنى اللواء هشام آمنة على جهود محافظة بني سويف في مجال تطوير مشروعات الأمن الغذائي، والتي تتسق مع خطة الدولة وسعيها لتحقيق الاكتفاء الذاتي من بعض المنتجات والسلع الغذائية الأساسية، من البيض واللحوم البيضاء التي يحتاجها المواطن بأسعار مخفضة عن مثيلتها في السوق المحلية خاصة في ظل الظروف الحالية ، ومن ثم تساهم في تخفيف العبء عن كاهل المواطنين وتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة بالمحافظات لتلبية احتياجات مواطنيها.

وأوضح الدكتور محمد هاني غنيم أن مشروعات الدواجن تضم ” إلى جانب محطة السادات” ، مصنعاً لإنتاج الأعلاف على مساحة تزيد عن 44 ألف م ، ويضم (مخزن الحجر الجيري ، ووحدة التصنيع القديمة ومخازن الذرة والصويا والمركزات ووحدة التصنيع الجديدة )، بإجمالي عدد 2 وحدة تصنيع بطاقة اجمالية 4 طن/ساعة للوحدة الواحد مقامة على مساحة 500 م للوحد الواحدة ، بجانب محطة تربية وإنتاج الرومي المقامة على مساحة تزيد عن 52 ألف م تقريبا ، تتكون من 10 عنابر( 4 بياض + 4 تربية + 2 تحضين ) بطاقة انتاجية 1.2 ألف كتكوت رومي، ومعمل تفريخ بالمحطة يضم 2 ماكينة تفريخ بسعة اجمالية تقترب من 40 ألف بيضة، بخلاف محطة التسمين على مساحة 56 ألف م، التي يجرى العمل حاليا على إعادة تشغليها عقب تذليل بعض المعوقات والسير في تنفيذ الإجراءات اللازمة لذلك

كما أشار محافظ بني سويف إلى خطة المحافظة التي تستهدف النهوض وتطوير مشروع الدواجن لضمان استمرارية النجاح الذي تحقق وزيادة الإنتاج وتنويعه وتعظيم العوائد ومكاسب المشروع خاصة بعد زياة الإنتاج من 20 إلى 30% بأعمال التطوير الأخيرة ،وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية للحكومة بالنهوض بكافة المشروعات الإنتاجية التابعة للحكومة لتكون قوة داعمة للناتج المحلي وتساهم في خفض أسعار السلع الأساسية،مشيراً إلى أن المشروع يعتبر من مشروعات الأمن الغذائي والمخزون الاستراتيجي من سلع أساسية مثل البيض والدواجن والرومي.