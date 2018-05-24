وزير التنمية المحلية يتفقد المدفن الصحي بالسادات

بدور إبراهيمتفقد اللواء أبوبكر الجندي، وزير التنمية المحلية، والدكتور خالد فهمي، وزير البيئة، المدفن الصحي للمخلفات بكفر دَاوُدَ بمدينة السادات بالمنوفية، عقب زيارتهما لمقلب أبوخريطة بشبين الكوم؛ للاطمئنان على آليات العمل بالمدفن، عقب الانتهاء من نقل كافة المخلفات وتراكمات النفايات من المقلب.ورا

بدور إبراهيم

تفقد اللواء أبوبكر الجندي، وزير التنمية المحلية، والدكتور خالد فهمي، وزير البيئة، المدفن الصحي للمخلفات بكفر دَاوُدَ بمدينة السادات بالمنوفية، عقب زيارتهما لمقلب أبوخريطة بشبين الكوم؛ للاطمئنان على آليات العمل بالمدفن، عقب الانتهاء من نقل كافة المخلفات وتراكمات النفايات من المقلب.

ورافقهما خلال الزيارة، كل من الدكتور أيمن مختار، سكرتير عام محافظة المنوفية، والدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية للمعرفة والعلوم وقيادات وزارة البيئة.

جدير بالذكر أن مقلب أبو خريطة بشبين الكوم كان من المشاكل المزمنة التي يعاني منها سكان حي غرب منذ أكثر من ٣٠ عاماً دون إيجاد أي حلول فعلية لنقل المقلب والقضاء علي ما يسببه من أضرار ومشاكل بيئية غاية في الخطورة علي المواطنين، حتي تبنت وزارة التنمية المحلية خطة طموحة بالتعاون مع وزارة البيئة ومحافظة المنوفية لنقل المقلب بتكلفة تقدر بحوالي ٣٨ مليون جنيه وإنشاء مصنع لتدوير القمامة لإستقبال النفايات من المراكز والمدن وبقدرة إستيعابية تقدر بحوالي ضعف الكمية الحالية.