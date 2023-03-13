وزير التنمية المحلية يتابع مع محافظ الجيزة مشروعات «حياة كريمة» وزراعة 400 ألف شجرة

استقبل اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، صباح اليوم اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بمقر الوزارة في إطار اللقاءات الدورية مع المحافظين لمتابعة تنفيذ التوجيهات الرئاسية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء، فيما يخص المشروعات القومية التي تهم المواطنين في مختلف القطاعات الخدمية.

وخلال اللقاء تابع وزير التنمية المحلية مع محافظ الجيزة الموقف التنفيذي لمشروعات البرنامج القومي لتطوير الريف المصري ضمن المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، حيث أشار اللواء هشام آمنة إلي تقديم الدعم الكامل للمحافظة للإسراع في معدلات تنفيذ المشروعات المستهدفة في كافة القطاعات الخدمية وفقاً للتوقيتات الزمنية المحددة، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي وتكليفات رئيس مجلس الوزراء بسرعة نهو كافة الأعمال بالقرى.

مشيراً إلى أنه يتم تنفيذ ما يقرب من 1200 مشروع خلال المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية بمركزى الصف وأطفيح لدعم البنية التحتية والارتقاء بالخدمات وتحسين الظروف المعيشية وتحقيق حياة كريمة للمواطنين، وإحداث نقلة نوعية في حياة المواطنين بالقرى المستهدفة.

ومن جانبه قال محافظ الجيزة إن الفترة الحالية تشهد التشغيل التجريبي للعديد من المشروعات التي تم الانتهاء منها في مركزي أطفيح والصف تمهيدا لدخولهم الخدمة الفعلية لتحسين وتطوير مستوي معيشة أهالينا في القري المستهدفة بالمركزين، مشيرا إلى أن هناك جولات ميدانية علي مدار الأسبوع لتلك المشروعات على أرض الواقع لحل أي مشكلات أو تحديات تواجه عمليات التنفيذ.

كما شهد الاجتماع كذلك متابعة جهود المحافظة لاستقبال شهر رمضان المعظم والتوسع في إنشاء معارض ” أهلاً رمضان ” بكافة المدن والمراكز والمناطق الأكثر احتياجاً لتوفير السلع الغذائية الأساسية للمواطنين.

وقال اللواء هشام آمنة إن الحكومة تتابع تنفيذ العديد من الخطط للتخفيف عن كاهل المواطنين عبر حزم الحماية الاجتماعية إلى جانب تكاتف جهود كافه الأجهزة ممثلة فى القوات المسلحة ووزارات الداخلية والزراعة والتموين بالتعاون مع المحافظات لتوفير السلع الغذائية للمواطنين بأسعار مخفضة بنسب تتراوح ما بين ٢٥ : ٣٠%.

كما وجه وزير التنمية المحلية بضرورة التنسيق بين مديريات التموين والطب البيطرى والصحة والأجهزة الأمنية بالمحافظة لتكثيف جهود الرقابة ومتابعة الأسواق لرصد أية ممارسات احتكارية ومخالفات بيع وتداول سلع غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

وأشار محافظ الجيزة إلى أن المحافظة تقوم بالتنسيق مع الجهات المعنية للتوسع في معارض “أهلا رمضان” حيث شهدت الفترة الماضية افتتاح ٦ معارض ومن المقرر افتتاح ٤ معارض أخرى خلال أيام بمراكز ومدن وأحياء المحافظة ، مشيراً إلى وجود حوالي ٩٠٠ منفذ ثابت ومتحرك يتبع مختلف الجهات المساهمة للوصول إلى مختلف أنحاء المحافظة وتوفير السلع بأسعار مخفضة ، كما أشار اللواء أحمد راشد إلي حملات الرقابة الجهات المعنية بالمحافظة على المخابز البلدية والسياحية والتأكد من التزامها بالأوزان والأسعار المحددة لرغيف الخبز .

ووجه وزير التنمية المحلية بضرورة متابعة نبض المواطنين في الشارع والاستجابة الفورية إلي مشكلاتهم والعمل علي حلها، مشدداً على ضرورة الرد علي الشكاوي الواردة بمنظومة الشكاوي الحكومية خلال المدة المحددة .

كما حرص اللواء هشام آمنة على متابعة جهود المحافظة فيما يخص تنفيذ المبادرة الرئاسية 100 مليون شجرة ، لافتا إلي أنه تم البدء في توريد كميات كبيرة من الأشجار المخصصة للمحافظة ضمت 400 ألف شجرة سيتم زراعتها فى الشوارع والميادين والحدائق المركزية بالمحافظة، موجهاً بالتوسع فى تنفيذ المشروعات الخضراء الذكية صديقة البيئة بالمحافظة لتعزيز مواجهة التغيرات المناخية والانبعاثات الكربونية فى الهواء.

كما شهد اللقاء أيضاً استعراض معدلات تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية بالمحافظة وخاصة تطوير الطرق الداخلية والرئيسية وخطط الرصف وإنشاء بعض المحاور الجديدة و تطوير المناطق غير المخططة والأسواق بما يساهم فى تلبية احتياجات المواطنين وتحسين الخدمات المقدمة إليهم ورفع مستوى رضاهم .

ووجه وزير التنمية المحلية برفع معدلات التنفيذ وسرعة الانتهاء من المشروعات المتبقية مع إلزام الشركة المنفذة للأعمال بالجدول الزمني المحدد مع مراعاة الجودة في التنفيذ.

كما حرص وزير التنمية المحلية علي متابعة منظومة المتغيرات المكانية مع محافظ الجيزة ، حيث شدد اللواء هشام آمنة على سرعة تنفيذ قرارات الإزالة لحالات وحدة المتغيرات المكانية ورصد أى تعديات على الأراضى الزراعية أو أملاك الدولة وإزالتها فوراً فى المهد واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.