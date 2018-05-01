وزير التنمية المحلية يتابع تداعيات سوء الأحوال الجوية عبر الكونفرانس

بدور إبراهيمتفقد اللواء أبوبكر الجندي، وزير التنمية المحلية، اليوم الثلاثاء، غرفة عمليات وإدارة الأزمات بمبنى الوزارة بجاردن سيتى، لمتابعة الاستعدادات التي اتخذتها المحافظات لمواجهة تداعيات سوء الأحوال الجوية، واحتمالات سقوط الأمطار.وتلقى وزير التنمية المحلية تقريراً من غرفة العمليات عن تطورات ا

بدور إبراهيم

تفقد اللواء أبوبكر الجندي، وزير التنمية المحلية، اليوم الثلاثاء، غرفة عمليات وإدارة الأزمات بمبنى الوزارة بجاردن سيتى، لمتابعة الاستعدادات التي اتخذتها المحافظات لمواجهة تداعيات سوء الأحوال الجوية، واحتمالات سقوط الأمطار.

وتلقى وزير التنمية المحلية تقريراً من غرفة العمليات عن تطورات الأوضاع فى كافة محافظات الجمهورية، وأجرى اتصالاً من خلال شبكة الفيديو كونفرانس بغرفة العمليات بمركز دعم واتخاذ القرار بمجلس الوزراء لمتابعة آخر مستجدات الموقف.

وأجرى الوزير عدداً من الاتصالات الهاتفية مع عدد من المحافظين، للاطمئنان على التجهيزات التى تم اتخاذها للتعامل السريع حال سقوط الأمطار.

واطمأن على تفعيل غرف العمليات بالمحافظات على مدار الساعة ورفع درجة الاستعداد إلى الدرجة القصوى.

وعقد مؤتمراً صحفياً عقب تفقد غرفة العمليات أكد خلاله استقرار حالة الطقس في كافة المحافظات.

وأشار إلى أن بعض المحافظات شهدت مساء أمس الإثنين عواصف ترابية خاصة في الوادى الجديد ومحافظات جنوب الصعيد بأسوان وقنا والأقصر، مما تسبب في إغلاق العديد من الطرق ومنها الطريق الصحراوي الغربى والشرقى لعدة ساعات وتم إعادة فتحهم مرة أخرى.

وقال الوزير إن الدولة بكافة أجهزتها اتخذت كل الاستعدادات اللازمة لأى تداعيات لسقوط أمطار على بعض المحافظات ومنها البحر الأحمر وشمال وجنوس سيناء وبعض محافظات الصعيد، مضيفً: “مستعدين بشكل كامل لأى طوارئ بسبب الأحوال الجوية”.

وأكد أن رئيس الوزراء عقد عدة اجتماعات خلال اليومين الماضين بحضور وزراء الرى والتنمية المحلية ورئيس هيئة الأرصاد الجوية، لمتابعة الاستعدادات التي تم اتخاذها على مستوى الوزارات المعنية والمحافظات.

وأوضح أنه تم التأكد من كل محافظة بتوافر المولدات الاحتياطية في محطات الرفع، ومراجعة الخطط المرورية وتحديد عدد من البدائل للمواطنين في حال سقوط أمطار أو سيول في أي محافظات منعاً لحدوث أي تكدس.

وأكد على استقرار الأوضاع فى المحافظات، وأن المحافظات استعدت جيداً ، بمعداتها تحسبًا لسقوط أمطار، كما تم توفير لمواجهه مولدات كهربائية احتياطية لمحطات الرفع لشفط المياة المتجمعة، حال سقوط الأمطار.

وقال الوزير إن هناك فرق استكشاف من مهندسي الري يرصدون تجمعات المياه بعده مناطق وعلى جبال البحر الأحمر لمعرفة اتجاة الامطار، واتخاذ اللازم من اجراءات لمواجهاتها.

وأضاف الوزير أنه من المتوقع أن تشهد جبال البحر الأحمر اليوم الثلاثاء، سقوط أمطار خفيفة ومتوسط، ومن المحتمل أن تتأثر محافظتى قنا والاقصر، مؤكدا أنه تم اتخاذ الاحتياطات اللازمة لمواجهة ذلك.

وتابع أنه من المتوقع سقوط أمطار على محافظات شمال وجنوب سيناء والأقصر وقنا والسويس، طبقاً لما أعلنته هيئة الأرصاد.

وأشار إلى الجهود التي تقوم بها وزارة الموارد المائية والرى في كافة المحافظات من مشروعات لمجابهة السيول، والتي يتم تنفيذها من عام 2014 وحتى 2020، منها إنشاء عدد من السدود والبحيرات الصناعية والخزانات الأرضية للمياه والحواجز الترابية.

ولفت إلى أن تكلفة هذه المشروعات حتى عام 2019/2020 حوالى 9 مليارات جنيه حتى الآن، تم تنفيذ أعمال باستثمارات تصل إلى 6 مليارات جنيه، مشددًا على أن الدولة تسعى للاستفادة من مياه الأمطار والسيول.

وتطرق إلى أن كافة الوزارات استفادت مما حدث الأسبوع الماضى في القاهرة الجديدة وسقوط أمطار غزيرة كانت غير متوقعة، وتم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة منذ يوم الأحد الماضى بعدما أعلنت هيئة الأرصاد الجوية خرائط تفصيلية عن الرياح والأمطار خلال الأيام القادمة.

ونوه إلى أن غرفة عمليات الوزارة تتلقى تقارير دورية عن الأوضاع في المحافظات كل ساعتين، ويتم التنسيق مع غرفة عمليات مركز دعم وإتخاذ القرار بمجلس الوزراء.

وأشار إلى إصداره كتاب دوري الأسبوع الجارى للمحافظات لإتخاذ كافة الاستعدادات اللازمة لمواجهة تداعيات سوء الأحوال الجوية خلال الأيام الثلاث القادمة وإحتمالات سقوط الأمطار والسيول.

وأضاف الجندي أنه وجه المحافظات برفع درجة الإستعداد اللازمة وفتح غرف العمليات والطوارئ، اعتباراً من اليوم الأحد وتبليغ الأحداث المهمة.

وبين أنه تم التوجيه بسرعة إتخاذ الإجراءات اللازمة وتكثيف جهود إزالة آثار مياه الأمطار وشفط المياه وتسيير الحركة المرورية بالمناطق المتضررة خاصة محافظة القاهرة و الطرق السريعة بالمحافظات.

وألمح إلى أنه تم التوجيه بتوعية المواطنين على نطاق واسع بمخاطر الأمطار والسيول، مطالبًا بتوزيع معدات كسح المياه ( عربات / طلبمات ) وسيارات الحماية المدنية بالأماكن الخطرة لسرعة المواجهة.

وطالب الوزير بإستعداد فرق الطوارئ والتدخل السريع بالمحافظات في كافة التخصصات ( المياه / الصرف الصحى / الكهرباء / الحريق / المرور / الطرق )، ومراجعة شبكات وخطوط وروافع الصرف الصحى وخاصة بالطرق الرئيسية ومراجعة الخطط المرورية والمناورة بوسائل توجيه المرور طبقاً للمناطق الخطرة بنطاق المحافظة.

وشدد الوزير على ضرورة التنسيق المستمر مع المحافظات المجاورة للمناورة بالإمكانيات والاحتياجات طبقاً للموقف، وكذا الاهتمام بمراجعة موقف المدن والمناطق السابق تضررها من أحداث مماثلة في موجة الطقس السيئ التي شهدتها البلاد الأسبوع الماضى.