وزير التنمية المحلية يتابع إجراءات تصنيع 110 أتوبيسات كهربية من أجل مؤتمر المناخ

تتابع وزارة التنمية المحلية إجراءات تنفيذ بروتوكولي التعاون اللذين تم توقيعهما مع كل من وزارة الإنتاج الحربي وهيئتي النقل العام بالقاهرة والإسكندرية وإحدى شركات القطاع لتصنيع 110 أتوبيسات تعمل بالكهرباء، منها 70 لهيئة النقل العام بالقاهرة، و40 لهيئة النقل العام بالإسكندرية.

وأشار اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية إلى أن التكلفة الإجمالية للبروتوكولين تبلغ 519 مليون جنيه، وتبلغ التزامات الوزارة منها 330,5 مليون جنيه بنسبة 62,5 % من إجمالي التكلفة، وتلتزم هيئا النقل العام بالقاهرة والإسكندرية بسداد باقي التكلفة.

وأوضح أن الوزارة أتاحت 104,8 مليون جنيه دفعة مقدمة من إجمالي التكلفة بمجرد توقيع البروتوكولين، وقال إن الأتوبيسات تصنع بالكامل في مصر، وسيخصص جزء مما سيتم توفيره خلال شهري سبتمبر الحالى وأكتوبر القادم من أتوبيسيات للعمل في مدينة شرم الشيخ لانتقالات ضيوف مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ “COP27” والذي ستستضيفه مصر بمدينة شرم الشيخ في شهر نوفمبر المقبل، ليكون هذا المؤتمر بداية لإعلان مدينة شرم الشيخ مدينة خضراء تتمتع بوسائل النقل الأخضر الآمن صديق البيئة.

وأوضح اللواء هشام آمنة أن الوزارة تقوم بالتنسيق مع الوزارات المعنية والمحافظات في إقامة محطات شحن السيارات بالكهرباء لما لهذا المشروع من عوائد كبيرة على رأسها الحفاظ على البيئة وتقليل تلوث الهواء والصحة العامة للمواطنين.

وأشار إلى أن منظومة النقل الجماعي ستبقى من أولويات الدولة المصرية، وخاصة سيارات هيئات النقل العام و التى تعد الأكثر استخدامًا لنقل المواطنين بالعاصمة.

وأكد اللواء هشام آمنة حرص الدولة على مواكبة التطور العالمى لصناعة الأوتوبيسات التى تعمل بالكهرباء للحفاظ على البيئة ومحاربة للتلوث والتماشى مع المعايير البيئية العالمية خاصة فيما يتعلق بالانبعاثات الضارة الناتجة عن الوقود والتحول نحو الطاقة النظيفة المستدامة.

وفي ذات السياق، أضاف وزير التنمية المحلية أن الوزارة تقوم بتحديث أسطول هيئتي النقل العام بالقاهرة والإسكندرية للعمل بالغاز الطبيعي بدلاً من السولار بالشراكة مع وزارة الإنتاج الحربي، حيث يبلغ عدد الأتوبيسات التي يتم تعديلها 2262 أتوبيس على عدة دفعات بتكلفة إجمالية 1.2 مليار جنيه، ويتم دخولها الخدمة تباعا، حفاظا على البيئة من التلوث وتقليل الانبعاثات المسببة للتلوث البيئي، وبما يحقق الاستفادة المثلى اقتصاديًا من ثروات مصر من الغاز الطبيعي وتعظيم القيمة المضافة منها، وترشيد استهلاك السولار.

ولفت إلى قيام الهيئتين بإجراء تعديلات فى أتوبيسات أسطولها لتحويلها للعمل بالغاز الطبيعي مع رفع كفاءة الأتوبيسات داخلياً وخارجياً لتوفير وسائل مواصلات لائقة بالمواطنين، بالتوازي مع دخول أتوبيسات جديدة للخدمة.