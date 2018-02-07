وزير التنمية المحلية يبدأ غدا ثاني جولاته بالمحافظات

بدور إبراهيم

يبداً غداً الخميس الثامن من فبراير ٢٠١٨ اللواء/ أبو بكر الجندي وزير التنمية المحلية ثاني جولاته الإقليمية لمحافظات الصعيد

وسيلتقي الوزير بمحافظي محافظات جنوب الصعيد ( سوهاج / قنا / الاقصر / أسوان / البحر الاحمر ) وستستضيف محافظة الأقصر هذا اللقاء.

ويهدف الاجتماع إلى التعرف من السادة المحافظين على تفاصيل أهم المشروعات التنموية المنفذة حالياً والتقدم المحرز في إنجازها، وكذا التعرف على رؤى وتصورات ومطالب المحافظين لدفع العمل التنفيذي بمحافظاتهم وأهم مطالب التنسيق اللازمة مع مجلس الوزراء والوزراء وكذا الموضوعات المطلوب إدراجها في أول اجتماع لمجلس المحافظين القادم.

وجدير بالذكر أنه من المخطط أن يتم الالتقاء بكل المحافظين خلال الأسبوع الحالي والأسبوع المقبل وقبل انعقاد مجلس المحافظين القادم نهاية الشهر الحالي.