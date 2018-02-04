وزير التنمية المحلية يبدأ الاثنين أولى جولاته بالمحافظات

المال- خاص يبداً غداً الاثنين الخامس من فبراير اللواء / أبو بكر الجندي وزير التنمية المحلية أولى جولاته الإقليمية حيث سيلتقي بمحافظي محافظات وسط وشمال الصعيد ( بني سويف / المنيا / الفيوم / أسيوط / الوادي الجديد ) وستستضيف محافظة المنيا هذا اللقاء .ويهدف اللقاء الي التعرف من السادة المحافظين

المال- خاص

يبداً غداً الاثنين الخامس من فبراير اللواء / أبو بكر الجندي وزير التنمية المحلية أولى جولاته الإقليمية حيث سيلتقي بمحافظي محافظات وسط وشمال الصعيد ( بني سويف / المنيا / الفيوم / أسيوط / الوادي الجديد ) وستستضيف محافظة المنيا هذا اللقاء .

ويهدف اللقاء الي التعرف من السادة المحافظين على تفاصيل اهم المشروعات التنموية المنفذة حالياً والتقدم المحرز في إنجازها .. وكذا التعرف على رؤى وتصورات ومطالب السادة المحافظين لدفع العمل التنفيذي بمحافظاتهم وأهم مطالب التنسيق اللازمة مع مجلس الوزراء والسادة الوزراء وكذا الموضوعات المطلوب ادراجها في اول اجتماع لمجلس المحافظين القادم.

وجدير بالذكر أن من المخطط أن يتم الالتقاء بكل السادة المحافظين خلال الأسبوع الحالي والاسبوع المقبل وقبل انعقاد مجلس المحافظين القادم نهاية الشهر الحالي .

