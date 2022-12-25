وزير التنمية المحلية يبحث مع وفد برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية ملفات التعاون المشترك

استقبل اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، اليوم الدكتورة رانيا هداية، مدير برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية بالقاهرة والمهندس عمرو لاشين مدير برنامج السياسات والحوكمة والتشريعات الحضرية بالبرنامج، بحضور كل من اللواء حمزة درويش الوكيل الدائم لوزارة التنمية المحلية والدكتور هشام الهلباوي مساعد وزير التنمية المحلية للمشروعات القومية والسفير محمد حجازي مستشار الوزير للتعاون الدولي، لمتابعة ملفات التعاون المشترك بين الجانبين .

وفي بداية اللقاء، أشاد وزير التنمية المحلية بمستوى التعاون القائم بين الوزارة ووكالات ومكاتب الأمم المتحدة العاملة في مصر، وعلى رأسها برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية.

كما أشاد اللواء هشام آمنة بالجهود التي يبذلها البرنامج والتعاون البناء لمكتبيه القطري والإقليمي مع وزارة التنمية المحلية والمحافظات المصرية لتنفيذ أجندة التنمية الحضرية في مصر والتنسيق في العديد من البرامج التنموية والفعاليات المحلية والدولية المهمة لدعم جهود مصر في ملف التنمية الحضرية المستدامة.

وشهد اللقاء استعراض عدد من ملفات التعاون المشتركة بين الوزارة والبرنامج وعلى رأسها بعض الخطوات التنسيقية والتنظيمية الخاصة بـ استضافة مصر للمنتدى الحضري العالمي في دورته الثانية عشر عام 2024.

وأكد وزير التنمية المحلية أن المنتدى الحضري العالمي هو المنصة العالمية الأولى على الأجندة الدولية التي تهتم بتناول كل جوانب وقطاعات ومجالات التنمية الحضرية المستدامة .

كما أشار اللواء هشام آمنة إلى التزام الوزارة بالتعاون الكامل مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية والتنسيق مع الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان في الإعداد الجيد للدورة القادمة من المنتدى لتخرج مصر من جديد بمشهد حضاري أمام دول العالم بعد النجاح الكبير الذى حققته خلال استضافة قمة المناخ بشرم الشيخ يضاف إلى رصيد مصر الحضارى والعمرانى محلياً وإقليمياً وعالمياً.

كما أشار وزير التنمية المحلية إلى جهود الوزارة الخاصة بهذا الملف، حيث تم عقد عدد من الاجتماعات التمهيدية لكافة الوزارات المعنية من خلال لجنة شكلها الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء لهذا الغرض ينبثق عنها لجنة تنظيمية لوجستية ولجنة مالية ولجنة فنية، مشيراً إلى أننا سنعمل جميعاً كفريق عمل واحد كحكومة وبرنامج الأمم المتحدة للفترة المقبلة لضمان نجاح المنتدي الحضري المقبل .

من جانبها، أشارت الدكتورة رانيا هداية إلى تجربة مصر الرائدة في مجال التنمية العمرانية والحضرية الفريدة من نوعها ، لافتة إلى ثقل مصر وعلاقتها القوية مع الأمم المتحدة وما تمتلكه من إمكانيات وحضور على المستوى الإقليمي والدولي والتي مكنتها من اختيارها كمستضيف للمنتدى الحضرى العالمى في دورتها القادمة.

كما أعربت هداية عن تقدير برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية لعلاقات التعاون الوثيقة مع مصر، وحرصه على استمرار التعاون وزيادته خلال الفترة المقبلة، مشيرة إلى تطلع الأمم المتحدة للتنسيق المتواصل مع الدولة المصرية لاستضافة المنتدى القادم الذي يتطلب استمرار التحضير والتنسيق بشكل جيد ومتواصل بين الجانبين، وسنضع كل الخبرات الفنية لدعم وتعزيز استضافة مصر للدورة القادمة.

وشددت على ثقة الأمم المتحدة فى قدرة مصر على التنظيم والاستضافة للمنتدى الحضرى العالمى لما تمتلكه من إمكانيات وقدرة لوجيستية وتنظيمة كبيرة .

وأكد اللواء هشام آمنة أن فوز مصر باستضافة المنتدى هو تعبير عن تقدير المجتمع الدولي لما تم حققته الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي من إنجازات ونجاحات كبيرة على صعيد البنية التحتية والعمرانية الكبرى وعملية التطوير الحضرى التى تتم وفقاً للمعايير الدولية .

وتم الاتفاق على تكثيف التواصل بين الوزارة وممثلي برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية بالتنسيق مع وزارة الإسكان، وذلك لوضع خطة عمل تفصيلية فيما يخص استضافة المنتدى الحضرى العالمى.

وخلال اللقاء تم استعراض عدد من مجالات التعاون بين الوزارة والبرنامج ومن بينها التحضير لإطلاق مؤتمر تحت رعاية وزير التنمية المحلية لإطلاق الأداة الذكية للمخلفات الصلبة والتى تم تطبيقها في محافظة الإسكندرية وسيتم تعميمها في 9 مدن مصرية جديدة بعدد من المحافظات بعد أن حققت بعض النتائج الجيدة التي شملت التواصل لبيانات دقيقة حول المخلفات المتولدة بمدينة الإسكندرية، والتي ساعدت في تحديد الفجوات والاحتياجات في منظومة إدارة المخلفات الصلبة، وتحديد المعدلات الممكنة لاسترداد القيمة من المخلفات بالتدوير وإعادة الاستخدام وتحديد العائد البيئي والمجتمعي والاقتصادي من تحسين المنظومة.

وأكد وزير التنمية المحلية على دعم الوزارة لتلك الأداة والعمل على تعميمها في 10 مدن مصرية أخرى بما يحقق الاستفادة القصوى لتطوير منظومة إدارة المخلفات البلدية الصلبة بالمحافظات .

كما تم استعراض آخر مستجدات مشروع التخطيط الحضري والبنية التحتية في المناطق والمجتمعات الأكثر احتياجاً بمحافظة دمياط والذى يتم تنفيذيه بالشراكة بين وزارة التنمية المحلية وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية وأمانة الدولة السويسرية للشئون الاقتصادية بما يساهم في تحسين الوصول إلى خدمات وفرص عمل اجتماعية اقتصادية .

وأشادت مدير برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية بالقاهرة بجهود الدولة المصرية في إستضافة اللاجئين خلال السنوات الماضية وحصولهم على الخدمات التي تقدم للمواطنين المصريين في مجالات الصحة والتعليم وغيرها.