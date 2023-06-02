وزير التنمية المحلية يبحث مع رئيس بلدية لاهاي الهولندية التعاون في مجالات تحسين الخدمات للمواطنين

التقى اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، مساء اليوم مع يان فان زانن، رئيس بلدية لاهاي ورئيس اتحاد البلديات الهولندية VNG وذلك على هامش زيارة وزير التنمية المحلية الحالية للمملكة الهولندية.

وخلال اللقاء رحب رئيس بلدية لاهاي بوزير التنمية المحلية والوفد المرافق له خلال زيارته لهولندا وبالأخص بلدية لاهاي التي تعد أحد أكبر المدن في المملكة الهولندية ، واستعرض السيد فان زانن في حديثه عدد من الملفات الخاصة بموضوعات تقديم الخدمات المحلية للمواطنين، وتعزيز كفاءة الأجهزة الإدارية البلدية، وتحقيق رضا المواطنين.

ومن جانبه قدم وزير التنمية المحلية الشكر لرئيس اتحاد البلديات الهولندية على حسن الاستقبال وكرم الضيافة خلال زيارته الحالية، وأعرب اللواء هشام آمنة عن تطلعه للبناء علي المناقشات المثمرة التي تمت خلال اليوم الأول مع ممثلي اتحاد البلديات الهولندية حول سبل التعاون المشترك بين الجانبين المصري والهولندي في مجالات دعم الحوكمة المحلية، اللامركزية وتحسين الخدمات البلدية المقدمة للمواطنين.

وأشار وزير التنمية المحلية إلى أهمية العلاقات المشتركة التي تجمع بين مصر وهولندا ، لافتاً إلى ترحيب مصر بكل المستثمرين ورجال الأعمال الهولنديين حيث تعمل الدولة حالياً بتوجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسى على زيادة مشاركة القطاع الخاص في المشروعات التنموية المختلفة وتحسين وتهيئة بيئة ومناخ الاستثمار خاصة بعد القرارات التاريخية التي وافق عليها رئيس الجمهورية خلال اجتماع المجلس الأعلى للاستثمار .

وأوضح الوزير أن مصر لديها العديد من الفرص الاستثمارية في مجالات كثيرة وستكون فرصة أمام رجال الأعمال الهولنديين خاصة في ظل وجود عدد سكان كبير بالإضافة إلى اتفاقيات الشراكة والتعاون بين مصر ودول الجوار العربى والأفريقى مما يعطي ميزة كبيرة للفرص الاستثمارية في مصر .

وأضاف ” آمنة “إن الإدارة المحلية تلعب دورًا لا غنى عنه في تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين ومنها خدمات المياه، وإدارة المخلفات والخدمات المحلية اليومية ، ولها أثر كبير في دعم جهود الدولة في مواجهة التحديات العالمية على مستوى الأمن الغذائي، وسيادة القانون، ومواجهة آثار التغيرات المناخية.. مضيفاً : وتلعب المحافظات الدور الأقرب إلي المواطن وتشكل الوسيط بينه وبين الحكومة المركزية.. لذا تتجه الحكومة المصرية نحو تعزيز قدرة المحليات علي توفير الخدمات العامة الفعالة.

وأكد اللواء هشام آمنة على سعى وزارة التنمية المحلية في إطار دعم اللامركزية إلي رفع مستوى الرضا الشعبي عن أسلوب تقديم الخدمات العامة من خلال تمكين المستوى المحلي من تحسين عملية تقديم الخدمات وتعبئة وتنمية موارده المحلية.

وأشار إلى أن الوزارة تضع نصب أعينها حوكمة واستدامة عملية التنمية المحلية سواء من خلال تعزيز التنسيق بين المستويين المركزي والمحلي أو وضع الخطط وآليات التنفيذ لتوطين الإستراتيجيات الأممية والوطنية وعلي رأسها أهداف التنمية المستدامة علي أرض المحافظات بهدف تحسين جودة حياة المواطنين.

وأضاف اللواء هشام آمنة، أن وزارة التنمية المحلية تقوم بدعم تطوير عدد من نظم ومجالات عمل الإدارة المحلية ومن بينها تحسين منظومة تقديم الخدمات المحلية تنفيذاً لتوجهات الحكومة المصرية نحو تعزيز اللامركزية، والتنمية الريفية والحضرية المتوازنة، ودعم التنمية الإقتصادية المحلية.

وأوضح ” آمنة ” أن الوزارة تنشط في عملية توجيه الاستثمارات وفق أولويات التنمية المحلية في مجالات عمل التنمية المحلية المطورة: التنمية الحضرية والريفية، تحسين البيئة، التنمية الاقتصادية المحلية، النقل والطرق والمواصلات المحلية، تدعيم الخدمات المحلية والمجتمعية، الإدارة المحلية والدعم الفني ، لافتاً إلى أن الحكومة المصرية تعمل علي تنمية وتطوير الموارد الذاتية للمحافظات بهدف توسيع قاعدة إيرادات الوحدات الإدارية المحلية من خلال الإصلاح التشريعي وتوفير نظام تمويل محلي حديث لدعم فعالية الإدارة المحلية في مصر.

وأشار وزير التنمية المحلية إلى أن الحكومة تولى أهمية كبيرة فيما يخص تطبيق الميكنة والرقمنة في أداء الخدمات المحلية والإرتقاء بالكوادر البشرية القائمة على تلقي وأداء تلك الخدمات لتقديم الخدمات بصورة سريعة ومبسطة وتحسين جودة خدمات المحليات ومتابعة وتحسين أداء المراكز التكنولوجية وقياس رأي المواطن في الخدمات وآليات تقديمها؛ حيث تبنت الحكومة المصرية خطة طموحة تتضمن تنفيذ إصلاحات في بيئة الأعمال والاستثمار وذلك من خلال دعم التحول الرقمي وإنشاء منظومة مميكنة اعتمدت علي استخدام الأنظمة الذكية..وخاصة في مجالات تسجيل الشركات، وإصدار التراخيص، وتصاريح البناء والتشغيل، وتوصيل المرافق. كما استندت خطة تحسين الخدمات علي عدد من الآليات منها:تبسيط وتوحيد إجراءات الحصول علي تلك الخدمات وتوحيد رسومها، انشاء عدد من المراكز التكنولوجية التي تقدم من خلالها تلك الخدمات لتكون بمثابة الشباك الواحد الذي يفصل بين مقدم الخدمة وطالبها، تطوير منصة إلكترونية لتقديم الخدمات عن بعد وربطها بمنظومة التحصيل الالكتروني، فضلاً عن رفع كفاءة العاملين بالمراكز التكنولوجية وتطوير النظم المؤسسية ذات الصلة .

وخلال الاجتماع تم استعراض التجربة الهولندية وبصفة خاصة في مدينة لاهاي في تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين و تحقيق رضاهم عنها ، كما تم مناقشة مجالات التعاون التي يمكن تحقيق الاستفادة منها للجانب المصري وبصفة خاصة في مجال تعظيم الموارد الذاتية للمحافظات والتنمية الاقتصادية المحلية و منظومة المخلفات وغيرها من مجالات عمل الإدارة المحلية التى تهم المواطن عبر تقديم الدعم الفني والتدريب في هذا الشأن .

كما وجه وزير التنمية المحلية الدعوة لرئيس اتحاد البلديات الهولندية لزيارة مصر للمشاركة في فعاليات المنتدى الحضرى العالمى الذى ستنظمه القاهرة فى 2024 .