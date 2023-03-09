وزير التنمية المحلية ومحافظ مطروح يتفقدان منصة «أيادي مصرية» للمنتجات التراثية

تفقد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية واللواء خالد شعيب محافظ مطروح ، أجنحة عرض منتجات مطروح التراثية والبيئية في منصة “أيادي مصرية”، مع الإشادة بالمعروض من المنتجات الحرفية والتراثية بمطروح وسيوة وما تتمتع به من جودة وشكل فني متميز للطابع الثقافي والبيئي بالمحافظة.

وافتتح اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية واللواء خالد شعيب محافظ مطروح وعدد من المحافظين، اليوم الخميس، منصة “أيادي مصرية”، وذلك بمعرض القاهرة الدولى في دورته ٥٦ خلال الفترة من ٩ حتى ١٨ مارس الجارى والذى تنظمه الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات.

وأوضحت إيمان عبد الغني منسق وحدة “أيادي مصر” بمطروح أن أجنحة مطروح بالمعرض تضم ٢ عارض مع تخصص مساحة ٦ م لكل محافظة وتم الإعداد لمشاركة مطروح في المعرض من خلال ما تشتهر به من صناعات حرفيةو منتجات بيئية وتراثيةوكذلك منتجات سيوة تحت إشراف الدكتورة دينـا عثمان نائب المحافظ.

يأتي افتتاح منصات “أيادي مصر” بمعرض القاهرة الدولى في دورته ٥٦ في إطار اهتمام القيادة السياسية بدعم الصناعات الحرفية والتراثية من إنتاج وتسويق وما تسهم به في التمكين الاقتصادي للمرأة والشباب وتنمية المجتمعات المحلية مع إتاحة الفرصة لصغار منتجي الصناعات الحرفية من تسويق وعرض منتجاتهم.