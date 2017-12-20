وزير التنمية المحلية ورئيس دعم مصر يفتتحان المقر الجديد بالشرقية

ياسمين فواز افتتح النائب محمد السويدى، رئيس ائتلاف "دعم مصر"، مركزًا جديدًا لتنمية المجتمع في مدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية، في ضوء المبادرات المستمرة لائتلاف "دعم مصر"، وحرصه على التواصل مع المواطنين والتعامل مع مشكلاتهم على أرض الواقع وطرح حلول جذرية لها.حضر الافتتاح وزير الت

ياسمين فواز





افتتح النائب محمد السويدى، رئيس ائتلاف “دعم مصر”، مركزًا جديدًا لتنمية المجتمع في مدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية، في ضوء المبادرات المستمرة لائتلاف “دعم مصر”، وحرصه على التواصل مع المواطنين والتعامل مع مشكلاتهم على أرض الواقع وطرح حلول جذرية لها.

حضر الافتتاح وزير التنمية المحلية هشام الشريف، وتضمّن وفد الائتلاف النائب سعد الجمال الرئيس الشرفي لائتلاف دعم مصر، والنائب طاهر أبو زيد النائب الأول لرئيس الائتلاف، والنائب عمرو غلاب نائب رئيس الائتلاف، والنائب كريم درويش نائب رئيس الائتلاف، والنائب أشرف رشاد عثمان نائب رئيس الائتلاف، والنائب صلاح حسب الله المتحدث الرسمي، والنائب حسنين أبو المكارم “أمين عام مساعد”، والنائب عبد الله مبروك “أمين عام مساعد”، والنائب سمير الخولي “أمين عام مساعد”، والنائب محمد علي عبد الحميد عضو المكتب السياسي، والنائب حسام العمدة عضو المكتب السياسي، والنائب ثروت بخيت عضو مكتب سياسي.

ويعد افتتاح المقر امتدادًا لمشوار الائتلاف في التواصل مع الشارع المصري بكل محافظات مصر والوصول لحلول مشاكل المواطن المصري يمكن تطبيقها، والسماح له بالتعبير عن رأيه، ومساعدته في دفع عجلة التنمية المصرية للأمام.

كان “السويدى” قد افتتح 7 مقارّ لدعم مصر لتنمية المجتمع في محافظات المنيا وبنى سويف، والدقهلية، والغربية، والبحيرة، والإسكندرية، وأخيرًا الشرقية بمشاركة المحافظين ونواب الائتلاف بالمحافظات.