وزير التنمية المحلية: نسعى لتطوير منصة «أيادي مصر» وتوسيع نطاقها وتوفير فرص عمل للمرأة والشباب

ترأس اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية ، الاجتماع التنسيقي الأول للجنة الوزارية الخاصة بدعم وتطوير منصة “أيادى مصر” لتسويق المنتجات اليدوية والتراثية والذى استضافته الوزارة بحضور ممثلي الوزارات والجهات المعنية وبرنامج الأغذية العالمى وشركة (إي أسواق مصر) وقيادات وزارة التنمية المحلية وذلك لبحث تحقيق التكامل و التعاون الممكن بين الوزارات والهيئات للنهوض بالمنصة وتطوير استراتيجية إنتاج وتسويق المنتجات الحرفية والتراثية داخلياً وخارجياً خلال الفترة المقبلة .

وأكد وزير التنمية المحلية علي الاهتمام الذى يوليه الرئيس عبدالفتاح السيسى لمنصة “أيادى مصر” وخلق فرص عمل للمرأة والشباب والفتيات بجميع المحافظات بما يساهم في التمكين الاقتصادي للمجتمعات المحلية وتحسين مستوى معيشتهم ، بالإضافة إلى تعزيز ودعم جهود الحكومة نحو استراتيجية التحول الرقمي من خلال المشاريع والمبادرات التي يتم تدشينها ومنها منصة ” أيادى مصر ” الالكترونية والتي ساهمت في خلق فرص عمل لاسيما خلال عامي جائحة كورونا .

وقال اللواء هشام آمنة إن الوزارة تعمل في إطار الخطة الاستراتيجية التي وضعتها لمنصة ” أيادي مصر” الإستمرار في تطويرها وتوسيع نطاقها لزيادة الانتشار للمنتجات المعروضة وفتح أسواق جديدة لها على المستويين المحلي والدولي مما يساهم في توفير فرص عمل جديدة ودعم جهود الدولة المختلفة في القضاء على البطالة .

وأشاد وزير التنمية المحلية بالنجاحات والجهود التي حققتها منصة “أيادى مصر” منذ إطلاقها من وزارة التنمية المحلية، مشيداً بمستوى المنتجات اليدوية والحرفية والتراثية المعروضة على المنصة، لافتاً إلى استمرار الوزارة في دعم المنصة بالتنسيق مع باقى الوزارات والجهات المعنية تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية لدعم صغار المنتجين والمصممين من السيدات والفتيات والشباب في جميع القرى والمدن المصرية .

تطوير منصة ايادي مصر

وخلال اللقاء رحب اللواء هشام آمنة بالمشاركين في الاجتماع من ممثلي جميع الوزارات والجهات المعنية بتطوير منصة ” أيادى مصر” في إطار الاجتماع الأول للجنة التسيير المعنية بعملية تطوير المنصة الإلكترونية بدعم وتنسيق مع برنامج الأغذية العالمى وشركة ( إي أسواق مصر) التابعة لوزارة المالية.

وزير التنمية المحلية يشيد بجهود كافة الجهات

وأشاد “آمنة” بجهود كافة الجهات الوطنية التي شاركت خلال الأشهر الماضية في الاجتماعات والمناقشات لبلورة الأسلوب الأمثل لكيفية تحقيق الاستفادة في إطار مبادرة ” أيادى مصر ” لتصبح منصة إلكترونية موحدة للمنتجات والسلع اليدوية والتراثية المنتجة في كافة محافظات الجمهورية .

وخلال الاجتماع تبادل ممثلي كافة الوزارات والهيئات وغرفة صناعة المنتجات اليدوية النقاش حول الخبرات المكتسبة في هذا الملف الهام من خلال ما تقوم به جميع الوزارات من جهود في مجال تعزيز قدرات منتجى السلع اليدوية والتراثية والحرافية وكيفية استفادتها مما تتيحه منصة أيادى مصر كأداة تسويقية تم تكوين هياكل لها في كافة المحافظات ونقاط تواصل تعمل على الأرض مع المنتجين علاوة على الجهود المبذولة في مجال التدريب والتأهيل والمشاركة في المعارض المحلية والدولية والتي كان آخرها على المستوى الخارجي معرض ” أيادي مصر ” بالجناح المصرى فى المنتدى الحضري العالمى في مدينة ( كاتوفيتشي) بدولة بولندا يونيو الماضى ومعرض “أيادي مصر” بمدينة كيسومو الكينية، على هامش قمة المدن الأفريقية مايو الماضى ، وعلى المستوى المحلى المشاركة في الدورة الرابعة لمؤتمر وزراء التنمية المحلية الأفارقة بالقاهرة أغسطس الماضى وكذا معرضي تراثنا ، وديارنا ومهرجان مدينة الفسطاط ، وجناح “أيادي مصر” في يوم المدن العالمي بمحافظة الأقصر.

كما شهد الاجتماع كذلك تبادل الخبرات فيما يخص مجال تسويق وتحسين المنتجات المعروضة على المنصة مع الإشادة الكبيرة بالمنصة ومما حققته خلال الفترة الماضية.. وأكد جميع الحضور على الالتزام الكامل بتقديم كل الخبرة المطلوبة كلاً في مجاله بما يحقق توجيهات السيد رئيس الجمهورية .

تقسيم عمل اللجنة

كما تم الاتفاق على تقسيم عمل اللجنة الوزارية المعنية بمنصة “أيادي مصر” إلى 4 لجان فرعية هي : اللجنة الخاصة بالمشاركة في المعارض والفعاليات الدولية ، واللجنة الفنية الخاصة بإدارة المنصة واللجنة الخاصة بالدعم الفني وتدريب البائعين ومنتجى الحرف اليدية والتراثية واللجنة الخاصة بالجانب التقنى والتكنولوجي.

كما تم الاتفاق على وضع آلية تواصل مشتركة مباشرة بين ممثلي جميع الجهات والوزارات لتبادل الأفكار لتوحيد جهود التكامل مع هذه “أيادى مصر ” لتصبح المنصة الالكترونية المعبرة عن الشراكة الوطنية بين مختلف الجهات والمؤسسات والوزارات من أجل دعم وتطوير الحرف التراثية واليدوية والنهوض بمنتجاتها مع دعمها بكل الاحتياجات التدريبية والفنية والتكنولوجية والتسويقية وتوفير تكلفة تلك العمليات وتدبير الاحتياجات اللازمة ومراعاة المواصفات القياسية لتخرج المنتجات للعالم معبرة عن حضارة وتاريخ مصر في أبهى صورها .

جدير بالذكر إن وزارة التنمية المحلية قد أطلقت منصة “أيادي مصر” خلال الاحتفال بيوم المرأة المصرية في 16 مارس 2021 ، وتتميز المنصة عن غيرها من المواقع التسويقية الأخرى من حيث الثقة والمصداقية و أن منتجاتها ذات طابع تراثى مصري مميز ، وتضم المنصة حالياً ما يقرب من 1335 منتج فني متنوع مصنوع بأيادى منتجين مصريين من مختلف محافظات مصر.