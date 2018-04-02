وزير التنمية المحلية: نسب الفقر في الصعيد تصل إلى 50 ‎%‎

مدحت إسماعيل:قال اللواء أبو بكر الجندي وزير التنمية المحلية، إن تقارير الجهاز المركزي للأحصاء عن مؤشرات الفقر الاخيرة تشير الى أن نسب الفقر في محافظات الصعيد بشكل عام إلى تبلغ 50‎ %، من السكان ومتوسط نسبة 27.8 بشكل عام على متوسط الدولة.وأضاف في كلمته خلال موتمر صحفي ان تقارير مؤشرا

مدحت إسماعيل:

قال اللواء أبو بكر الجندي وزير التنمية المحلية، إن تقارير الجهاز المركزي للأحصاء عن مؤشرات الفقر الاخيرة تشير الى أن نسب الفقر في محافظات الصعيد بشكل عام إلى تبلغ 50‎ %، من السكان ومتوسط نسبة 27.8 بشكل عام على متوسط الدولة.

وأضاف في كلمته خلال موتمر صحفي ان تقارير مؤشرات الفقر ينفذها المركزي للاحصاء كل عامين، لافتا إلى انه يحري حاليا إعداد مؤشر الفقر وسيتم الانتهاء منه خلال اغسطس المقبل.

وأشار إلى أن أنه يتم حاليا اعداد مؤشر الفقر لعام 2016، وسيتم الاستفادة من بيانات الجهاز والعمل علي تنفيذ مشروعات كبيرة لتوفير فرص عمل، ونقل سكان تلك المحافظات إلى مستوى اجتماعي أفضل.

وتابع أن البنك الدولي منح محافظتي سوهاج وقنا قرض بقيمة 500 مليون دولار، لأحداث تنمية اقتصادية حقيقة، في المحافظتين، مشيرا إلى أن الدولة ستصرف مبلغ مماثل، لاستكمال المشروعات المتوقفة، منها مشروعات الصرف الصحي.