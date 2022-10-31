وزير التنمية المحلية: مشروع الشبكة الوطنية للطوارئ يعد أكبر منظومة في نوعها بالشرق الاوسط

قال اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، إن الدولة تسعي جاهدة إلي رقمنة الخدمات التي يقدمها الجهاز الإداري للدولة للارتقاء بمستوي الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين، ودعم خطط التنمية المستدامة عن طريق استخدام تكنولوجيا الاتصالات الحديثة.

وأضاف آمنة خلال كلمته في افتتاح مركز التحكم المركزي للشبكة الوطنية الموحدة لخدمات الطوارئ والسلامة العامة المتطورة بالمقطم، ومشروع اليوم يعد من ضمن المشروعات القومية التي احتاجت اليها الدولة لتحسين خدمات المواطنين، والتي تعد من أكبر المنظومات في نوعها في الشرق الأوسط.

وتابع آمنة، أن وزارة التنمية المحلية قامت بالمشاركة في إعداد الدراسة المبدئية للشبكة الوطنية، وذلك بالتعاون مع المتخصين من الجهات المعنية ووضع المقترح الفني لشبكة للطوارئ والسلامة، والاشتراك في كافة البيانات العملية التي تمت في اطار اختبار الحل الفني وكذلك الزيارات المدنية لعدد من المحافظات والوزارات المختلفة.

وأشار إلي استكمال وانشاء وتجهيز مراكز السيطرة الموحدة الثابتة والمتحركة بالمحافظات، وكذلك غرف العمليات المركزية واجهزة الشبكة وهو حوكمة الخدمات المقدمة للمواطنين، والحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة.

جاء ذلك خلال افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، مركز التحكم المركزي للشبكة الوطنية الموحدة لخدمات الطوارئ والسلامة العامة المتطورة بالمقطم،