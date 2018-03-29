وزير التنمية المحلية: لم نفرض على المنشآت التجارية إعلان تأييدها للرئيس

دعاء حسنىنفى اللواء أبوبكر الجندى، وزير التنمية المحلية، إلزام المحليات للمنشآت التجارية بوضع لافتات أوصور مؤيدة للرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، تاكيدًا على تأييدها له لفترة رئاسية ثانية.وقال الجندى لـ«المال»: “لم نقم بتوجيه أصحاب المحال التجارية إطلاقاُ، والمحليات على

دعاء حسنى

نفى اللواء أبوبكر الجندى، وزير التنمية المحلية، إلزام المحليات للمنشآت التجارية بوضع لافتات أوصور مؤيدة للرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، تاكيدًا على تأييدها له لفترة رئاسية ثانية.

وقال الجندى لـ«المال»: “لم نقم بتوجيه أصحاب المحال التجارية إطلاقاُ، والمحليات على الحياد التام، وانتشار اللافتات المؤيدة من قبل المنشآت التجارية يعكس وجهات نظر الناخبين، تقديراً منهم لدور الرئيس وهمته فى بناء الوطن أوتتم من قبل جمعيات أهلية”.

وتابع: إن أحد المحافظين لجأ إلى رفع اللافتات المؤيدة للرئيس السيسى بمحافظته، التزاماً منه بفترة الصمت الانتخابى، وفقا للإجراءات المنظمة للانتخابات الرئاسية”.

ويصل عدد المنشآت التجارية على مستوى جمهورية مصر العربية لنحو6.4 مليون منشأة بأنشطة متنوعة، بينها حوالى 20-25 %مغلقة، وفقاً لأحدث بيانات صادرة عن تعداد مصر عام 2017 والتى أعدها الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، واكتست معظم شوارع الجمهورية بلافتات تأييد لمرشحي الرسالة، استحوذ الرئيس السيسى على الجانب الأعظم منها.