نقل وملاحة

وزير التنمية المحلية: لا زيادة في تعريفة النقل الجماعي والسرفيس بالمحافظات

«شعراوي» يوجه المحافظين بتكثيف حملات متابعة المواقف والتزام السائقين بالتعريفة المحددة والمسارات المقررة
المال - خاص 12:19 ص, السبت, 5 فبراير 22 12:19 ص, السبت, 5 فبراير 22

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أكد محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، عدم زيادة تعريفة الركوب لسيارات النقل الجماعي والسرفيس بجميع محافظات الجمهورية، بعد تعديل أسعار البنزين اليوم الجمعة، وزيادتها 25 قرشا فقط ، دون المساس بأسعار السولار.

ووجه وزير التنمية المحلية، في بيان اليوم، المحافظين بالتنسيق مع مديريات الأمن وإدارات المرور والمواقف والسرفيس لتكثيف الحملات المشتركة على المواقف والساحات والتعامل بحسم مع أي مخالفة أو محاولة لسائقي السرفيس والنقل الجماعي مخالفة تعريفة الركوب المقررة سابقا، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين والتعامل بحسم مع أي مخالفة لتعريفة الركوب وفرض غرامات وتحرير محاضر للمخالفين لضمان عدم استغلال المواطنين برفع قيمة تعريفة الركوب.

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وشدد شعراوي، على ضرورة التأكيد علي وضع الملصق الخاص بسيارات السرفيس والنقل الجماعي والمتضمن خط السير والأجرة المقررة لعدم قيام قائدي السيارات بزيادة تعريفة الركوب أو تقسيم خطوط السير.

وأضاف أن غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة ستقوم بالمتابعة المستمرة مع غرف العمليات بالمحافظات لثبات أسعار تعريفة الركوب للمواطنين، مطالبا المواطنين بالتواصل مع مبادرة صوتك مسموع لتقديم أي شكوي في حالة أي زيادة في تعريفة الركوب، وذلك على موقع التواصل الاجتماعي “الفيسبوك”: www.facebook.com/sotakmasmwo ورقم الخط الساخن: “15330”.

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وسيعمل طوال أيام الأسبوع وعلى مدار 24 ساعة والبريد الإلكترونى للوزارة: Info@mld.gov.eg

كما طالب وزير التنمية المحلية، المحافظات بالإعلان عن أرقام التواصل الفوري لغرف عمليات المحافظة والخط الساخن للتسهيل على المواطنين في التواصل الفوري في حالة وجود أي مشكلات تواجههم أو أي زيادة في تعريفة الركوب بالمحافظة.

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