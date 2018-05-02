وزير التنمية المحلية: كتاب دورى للمحافظات للتعامل مع سوء الأحوال الجوية

المال- خاصتفقد اللواء أبوبكر الجندي، وزير التنمية المحلية، غرفة عمليات وإدارة الأزمات بمبنى الوزارة لمتابعة الاستعدادات التى اتخذتها المحافظات لمواجهة تداعيات سوء الأحوال الجوية واحتمالات سقوط الأمطار على بعض المحافظات.وتلقى وزير التنمية المحلية تقريرا من غرفة العمليات عن تطورات الأوضاع فى جميع

المال- خاص

تفقد اللواء أبوبكر الجندي، وزير التنمية المحلية، غرفة عمليات وإدارة الأزمات بمبنى الوزارة لمتابعة الاستعدادات التى اتخذتها المحافظات لمواجهة تداعيات سوء الأحوال الجوية واحتمالات سقوط الأمطار على بعض المحافظات.

وتلقى وزير التنمية المحلية تقريرا من غرفة العمليات عن تطورات الأوضاع فى جميع المحافظات، كما أجرى اتصالاً من خلال شبكة الفيديو كونفرانس بغرفة العمليات بمركز دعم واتخاذ القرار بمجلس الوزراء لمتابعة آخر مستجدات الموقف.

وأجرى الوزير عدداً من الاتصالات الهاتفية مع عدد من المحافظين للاطمئنان على التجهيزات التى تم اتخاذها للتعامل السريع حال سقوط الأمطار، واطمأن على تفعيل غرف العمليات بالمحافظات على مدار الساعة ورفع درجة الاستعداد إلى القصوى.

وعقد اللواء أبوبكر الجندى مؤتمرا صحفيا عقب تفقد غرفة العمليات، أكد خلاله استقرار حالة الطقس فى جميع المحافظات، مشيرا إلى أن بعض المحافظات شهدت يوم الإثنين الماضى عواصف ترابية، خاصة فى الوادى الجديد ومحافظات جنوب الصعيد بأسوان وقنا والأقصر، ما تسبب فى إغلاق العديد من الطرق ومنها الطريق الصحراوى الغربى والشرقى لعدة ساعات، موضحا أن الدولة اتخذت كل الاستعدادات اللازمة لأى تداعيات لسقوط أمطار.

وأكد أن رئيس الوزراء عقد عدة اجتماعات خلال اليومين الماضين، بحضور وزراء الرى والتنمية المحلية ورئيس هيئة الأرصاد الجوية لمتابعة الاستعدادات التى تم اتخاذها على مستوى الوزارات المعنية والمحافظات.

وأوضح أنه تم التأكد من كل محافظة بتوافر المولدات الاحتياطية فى محطات الرفع، كما تمت مراجعة الخطط المرورية وتحديد عدد من البدائل للمواطنين فى حال سقوط أمطار أو سيول فى أى محافظات منعاً لحدوث أى تكدس.

وقال الوزير إن هناك فرق استكشاف من مهندسى الرى يرصدون تجمعات المياه بعده مناطق وعلى جبال البحر الأحمر لمعرفة اتجاة الأمطار، واتخاذ اللازم من إجراءات لمواجهتها.

وأضاف أنه من المتوقع أن تشهد جبال البحر الأحمر، سقوط أمطار خفيفة ومتوسط، ومن المحتمل أن تتأثر محافظتى قنا والأقصر، مؤكدا أنه تم اتخاذ الاحتياطات اللازمة لمواجهة ذلك، ومن المتوقع سقوط أمطار على محافظات شمال وجنوب سيناء والأقصر وقنا والسويس، طبقا لما أعلنته هيئة الأرصاد.

وأشار الوزير إلى الجهود التى تقوم بها وزارة الرى فى جميع المحافظات من مشروعات لمجابهة السيول والتى يتم تنفيذها من عام 2014 وحتى 2020 ومنها إنشاء عدد من السدود والبحيرات الصناعية والخزانات الأرضية للمياه والحواجز الترابية.

وأضاف أن تكلفة هذه المشروعات حتى عام 2020/2019 حوالى 9 مليارات جنيه تم حتى الآن تنفيذ أعمال باستثمارات تصل إلى 6 مليارات جنيه، وشدد الوزير على أن الدولة تسعى للاستفادة من مياه الأمطار والسيول.

وأكد أن جميع الوزارات استفادت مما حدث الأسبوع الماضى فى القاهرة الجديدة وسقوط أمطار غزيرة كانت غير متوقعة وتم اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة منذ يوم الأحد الماضى، بعدما أعلنت هيئة الأرصاد الجوية خرائط تفصيلية عن الرياح والأمطار خلال الأيام القادمة.

وقال الوزير إن غرفة عمليات الوزارة تتلقى تقارير دورية عن الأوضاع فى المحافظات كل ساعتين، ويتم التنسيق مع غرفة عمليات مركز دعم واتخاذ القرار بمجلس الوزراء.

وأشار الجندى إلى إصدار كتاب دورى الأسبوع الجارى للمحافظات لاتخاذ جميع الاستعدادات اللازمة لمواجهة تداعيات سوء الأحوال الجوية خلال الأيام الثلاث القادمة واحتمالات سقوط الأمطار والسيول.

وأضاف أنه وجه المحافظات برفع درجة الاستعداد اللازمة وفتح غرف العمليات والطوارئ اعتبارا من اليوم الأحد وتبليغ الأحداث المهمة، مشيرا إلى أنه تم التوجيه بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة وتكثيف جهود إزالة آثار مياه الأمطار وشفط المياه وتسيير الحركة المرورية بالمناطق المتضررة، خاصة محافظة القاهرة والطرق السريعة بالمحافظات.

وأوضح اللواء أبوبكر الجندى أنه تم التوجيه أيضاً بتوعية المواطنين على نطاق واسع بمخاطر الأمطار والسيول، كما طالب الوزير بتوزيع معدات كسح المياه (عربات / طلبمات) وسيارات الحماية المدنية بالأماكن الخطرة لسرعة المواجهة.

وطالب الوزير باستعداد فرق الطوارئ والتدخل السريع بالمحافظات فى جميع التخصصات (المياه / الصرف الصحى / الكهرباء / الحريق / المرور / الطرق)، مطالبا بمراجعة شبكات وخطوط وروافع الصرف الصحى، خاصة بالطرق الرئيسية ومراجعة الخطط المرورية والمناورة بوسائل توجيه المرور طبقاً للمناطق الخطرة بنطاق المحافظة.

وشدد الوزير على ضرورة التنسيق المستمر مع المحافظات المجاورة للمناورة بالإمكانيات والاحتياجات طبقاً للموقف وكذا الاهتمام بمراجعة موقف المدن والمناطق السابق تضررها من أحداث مماثلة فى موجة الطقس السيئ التى شهدتها البلاد الأسبوع الماضى.

