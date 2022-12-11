وزير التنمية المحلية: فحص طلبات التصالح في مخالفات البناء لا تتعدى 2%

قال اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية إن نسبة فحص طلبات التصالح في مخالفات البناء لا تتعدى 2%؜ وهي نسبة ضعيفة جدا ، والطلبات التي تم النظر فيها نسبة بسيطة .

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة المشتركة بمجلس النواب اليوم الأحد والمشكلة من لجنتي الإسكان و الإدارة المحلية لمناقشة تعديلات قانون التصالح في مخالفات البناء بحضور وزيري الإسكان والتنمية المحلية المهندس عاصم الجزار اللواء هشام آمنة.

واستعرض وزير التنمية المحلية إجمالي المخالفات التى تم حصرها والتي بلغت 2,6 مليون طلب تنقسم كالتالى ، 45 ألف مخالفة على أراضى أملاك دولة، و 360 ألفا على اراضى اوقاف ، و 320 الف مخالفة تعدي على خطوط التنظيم ، و 114 الفا على اراضى ولاية وزارة الرى ، و 180 الف مخالفة بناء بدون ترخيص ، و 160 الفا، بناء على اراضى اصلاح زراعى ، و 154 الفا على اراضى اثار ، و 115 الفا بناء على اراضى جهة الطرق و الكبارى ، و 85 الفا تغيير استخدام داخل المناطق المخصصة و 20 الف خارج المناطق المخصصة ، بالاضافة إلي و22 الف مخالفة تغيير استخدام جراجات 10 آلاف مخالفة يصعب إعادتها للنشاط مرة أخرى، لافتا إلى أن هناك 1,6 مليون مخالفة فى الريف منها 1,4 مليون مخالفة بناء على اراضى زراعية .