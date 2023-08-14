وزير التنمية المحلية: زيادة المخصصات الاستثمارية لبني سويف بنسبة 8%

أكد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، أن الخطة الاستثمارية الجديدة للعام المالي 2023/2024 تشهد نسبة زيادة بلغت 8% عن العام المالي السابق.

وأوضح وزير التنمية المحلية أن تلك الزيادة حتى تستطيع المحافظة تلبية احتياجاتها لتنفيذ الرؤى والخطط اللازمة لتنفيذ المشروعات وسد الفجوات التنموية حتي يشعر المواطنين بنتائج وثمار المشروعات التي يتم تنفيذها.

وأشار إلى أن ذلك ضمن خطة تحسين مستوي الخدمات المقدمة بمختلف القطاعات والمجالات الخدمية، موجهاً بضرورة تعظيم الاستفادة من المشروعات المنفذة لتحقيق حياة أفضل للمواطنين وتوفير فرص عمل.

وذلك في إطار استقبال اللواء هشام آمنة، الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بنى سويف، لمتابعة تنفيذ التوجيهات الرئاسية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء فيما يخص تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية التى تهم المواطنين فى مختلف المجالات .

وفي بداية اللقاء ناقش وزير التنمية المحلية مع محافظ بنى سويف استعراض مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالى الجديد 2023/ 2024، والإجراءات التنظيمية والاستعدادات اللازمة للبدء في تنفيذ مشروعاتها في قطاعات الرصف، الكهرباء، تحسين البيئة، والمرور والإطفاء، وتدعيم احتياجات الوحدة المحلية والمجالس القروية.

ووجه وزير التنمية المحلية بأهمية التنسيق بين الأجهزة التنفيذية والشركات العاملة في تنفيذ تلك المشروعات لتذليل أي عقبات تواجه التنفيذ والإسراع بمعدلات الأداء والانتهاء من تلك المشروعات التي ستساهم في الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لمواطني بنى سويف.

وفي سياق متصل أكد محافظ بني سويف أن هناك عددا كبيرا من المشروعات المستهدفة التى تركز عليها الخطة الاستثمارية للعام المالي الجديد وسيتم العمل فيها على قدم وساق لتنفيذها في أسرع وقت ممكن.

وأضاف “هاني” أن المحافظة تستهدف إتاحة نلك المشروعات أمام المواطنين خاصة في مجالات الرصف وتوسعة الشوارع وتطوير البنية الأساسية، مؤكداً على توجيهاته للشركات المنفذة بأهمية الالتزام بالمواصفات المطلوبة وبالجودة والكفاءة اللازمة.