وزير التنمية المحلية : زراعة نحو 3.2 مليون شجرة بالمحافظات خلال العام الأول لمبادرة 100 مليون شجرة

في ضوء تكليفات القيادة السياسية والدكتور رئيس مجلس الوزراء، بضرورة الاهتمام بتنفيذ المبادرة الرئاسية لزراعة 100 مليون شجرة التى يتم تنفيذها على مدار 7 سنوات، اعتبارًا من العام المالى الحالى… تلقّى اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، تقريرًا عن جهود المحافظات في تنفيذ أعمال زراعة الأشجار التي تخص المبادرة الرئاسية “100 مليون شجرة”، لافتًا إلى أن ما تم زراعته بالمحافظات بلغ 3 ملايين و173 ألف شجرة حتى الآن، وذلك من إجمالي المستهدف زراعته خلال العام المالي الحالي 2023- 2022، ويبلغ 7.7 مليون شجرة بتكلفة قدرها 200 مليون جنيه.

وأوضح اللواء هشام آمنة أن الوزارة تساهم فى المبادرة الرئاسية بزراعة 80 مليون شجرة، وتستكمل وزارتا البيئة والإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة، زراعة 20 مليون شجرة، وفقًا للأعداد المقررة لكل منها.

وتستهدف المبادرة نحو 9900 موقع فى المحافظات على مساحات تصل إلى 6600 فدان، لتكون غابات شجرية أو حدائق تعتمد على مياه الصرف المعالج.

وأوضح اللواء آمنة أن المحافظات قامت بالفعل بزراعة 2.7 مليون شجرة، حيث تمّت زراعة مليون و173 ألف شجرة بمحافظة القاهرة، و270 ألف شجرة بمحافظة الجيزة، و93.6 ألف بالشرقية، و90 ألفًا بكل من محافظتي الدقهلية والوادي الجديد، و72 ألفًا بالإسماعيلية،

و63 ألفًا بأسوان، و61.2 ألف شجرة بالغربية، و54 ألفًا بكل من محافظتي البحيرة وبني سويف، و45 ألفًا بكل من محافظات الإسكندرية والمنوفية والمنيا وقنا،

و36 ألف شجرة بكل من محافظات كفر الشيخ ودمياط وجنوب سيناء والسويس وأسيوط، و34.2 ألف بالقليوبية، و27 ألف شجرة بالفيوم، و23.4 ألف بكل من محافظات مطروح وشمال سيناء وبورسعيد وسوهاج والبحر الأحمر والأقصر.

وأشار اللواء هشام آمنة إلى أن الوزارة ورّدت، خلال الأيام القليلة الماضية، 473 ألف شجرة، تتضمن 216 ألف شجرة لمحافظة القاهرة، وعدد 135 ألف شجرة لمحافظة الجيزة، وعدد 52 ألف شجرة لمحافظة القليوبية،

بالإضافة إلى 70 ألف شجرة لمحافظة جنوب سيناء، وجار التوريد لباقي المحافظات، لافتًا إلى أنه يتم إعداد تقارير دورية عن الإجراءات التي تقوم بها المحافظات،

وتتضمن المساحات الخضراء التي تم زراعتها، وعدد ونوعية الأشجار بها، والحدائق المركزية الحالية بنطاق كل محافظة، والمواقع الجديدة المقترحة لإنشاء حدائق جديدة بالمدن الرئيسية والفرعية.

وأوضح اللواء هشام آمنة أنه بناءً على بروتوكولي التعاون اللذين وقّعتهما الوزارة مع وزارتي الإنتاج الحربي والزراعة تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ستورِّد الوزارتان 5 ملايين شجرة لجميع محافظات الجمهورية خلال العام المالي الحالي بتكلفة قدرها 129 مليون جنيه،

منها 3.7 مليون شجرة ستوردها وزارة الزراعة لـ20 محافظة، و1.3 مليون شجرة توردها وزارة الإنتاج الحربى لـ7محافظات، ويتم توريد عشرين صنفًا من شتلات الأشجار بما يتناسب مع الظروف الجوية لكل محافظة،

وتتضمن أشجار الكافور وكازوارينا، وكونوكاربس، وبرتقال، وجوافة، وزيتون وبالونيا، وحور أبيض، وماهوجي، وليمون، ورمان، وغيرها من الأصناف،

لافتًا إلى أنه تمّت إتاحة الدفعة المالية الأولي للوزارتين بنسبة 25% من التعاقد.

ونوه وزير التنمية المحلية بأن العمل بدأ فى مبادرة “100 مليون شجرة” بحملة تشجير موسَّعة على جانبي الطرق السريعة، وعدد من المواقع التي تم رصدها لاستغلالها لتكون حدائق مركزية؛

وذلك بهدف تحسين نوعية الهواء، والحد من مخاطر الاحتباس الحراري، والحفاظ على الصحة العامة للمواطنين، وزيادة الرقعة الخضراء، وتوفير فرص عمل تعمل في زراعة الأشجار الجديدة، وتحقيق الاستفادة الاقتصادية للدولة.

وطالب اللواء هشام آمنة الأجهزة التنفيذية بالمحافظات بالتنسيق مع الجمعيات الأهلية النشطة فى مجال تحسين البيئة، وأعضاء مجلس النواب والقيادات الشعبية والشباب والمرأة ورجال الأعمال وكل فئات المجتمع، بالترويج لمبادرة 100مليون شجرة، والتوعية بأهمية الحفاظ على الأشجار المزروعة ورعايتها، والعائد الاقتصادى الذى سيعود على المحافظات، وفرص العمل التى ستوفرها المبادرة الرئاسية.