وزير التنمية المحلية: دعمنا 83 ألف مشروع صغير

محمود زكي قال اللواء أبو بكر الجندي وزير التنمية المحلية، إننا نستهدف رفع كفاءة الجهاز الإداري للدولة وذلك لتطبيق رؤية مصر 2030، مشيرا الى أن مصر دعمت 83 الف مشروع صغير ومتوسط بقيمة خمسة مليارات جنيه. واضاف خلال كلمته في المؤتمر الإقليمي الاول لشباب شمال الصعيد بالفيوم، أن حجم الانفاق على مشرو

محمود زكي

قال اللواء أبو بكر الجندي وزير التنمية المحلية، إننا نستهدف رفع كفاءة الجهاز الإداري للدولة وذلك لتطبيق رؤية مصر 2030، مشيرا الى أن مصر دعمت 83 الف مشروع صغير ومتوسط بقيمة خمسة مليارات جنيه.

واضاف خلال كلمته في المؤتمر الإقليمي الاول لشباب شمال الصعيد بالفيوم، أن حجم الانفاق على مشروعات البنية التحتية بلغ عشرات المليارات في المحافظات.

واوضح أن كثافة الطلاب بلغت ٤٠ طالبا بالفصل وهو نجاح كبير للمنظومة في إيجاد حل لزيادة الأعداد الطلابية.

ولفت إلى أن الحكومة تدعم ريادة الأعمال وليس التعيينات.