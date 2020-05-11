وزير التنمية المحلية: توجيهات بتنظيم قرارات إيقاف تراخيص المباني والتعليات بالمحافظات

أعلن اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، عن إصدار رئيس مجلس الوزراء مجموعة من التوجيهات لتنظيم القرارات الصادرة فيما يخص إيقاف التراخيص للمبانى الجديدة أو التعليات للمبانى السكنية بالمحافظات لمدة 6 أشهر.

وقال شعراوى إن رئيس مجلس الوزراء وجه بأن تكون القرارات على (المبانى السكنية التابعة للمواطنين فقط) دون المنشآت الصناعية والسياحية والحكومية والقومية.

وأشار وزير التنمية المحلية إلى أن تلك القرارات ستطبق على المناطق بمحافظات القاهرة الكبرى (القاهرة والجيزة والقليوبية ) إضافة لمحافظة الإسكندرية مع إيقاف استكمال أعمال البناء للمبانى الجارى تنفيذها لحين التأكد من توافر الإشتراطات البنائية والجراجات، وكذا الأحياء السكنية ذات الكثافة السكانية العالية فقط ببقية المحافظات وطبقاً لرؤية المحافظ فى هذا الشأن.

كما وجه شعراوى باستمرار إصدار تراخيص البناء المطلوبة للمواطنين بباقى المدن والقرى والعزب والنجوع على مستوى المحافظة دون توقف.

وطالب وزير التنمية المحلية المحافظين بضرورة إعادة فتح الجراجات التى تم استغلالها لأغراض أخرى لإستيعاب السيارات مع دراسة تحصيل مبالغ مالية نظير إنتظار السيارات بالشوارع.