وزير التنمية المحلية: تنفيذ 206 آلاف مشروع بقروض 26.8 مليار جنيه

استعرض اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، تقريرًا حول ما حققه البرنامج القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية (مشروعك)، حتى نهاية شهر يوليو الماضى.

وأشار وزير التنمية المحلية إلى سعي الوزارة الدائم لتشجيع ثقافة العمل الحر وريادة الأعمال لدى الشباب والمرأة، بالتنسيق مع كل الجهات المعنية، وتشجيع تنفيذ المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

وذلك من خلال البرنامج القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية (مشروعك)، موضحًا أن البرنامج نفَّذ، منذ انطلاقه وحتى شهر يوليو الماضي، حوالى 206.2 ألف مشروع فى المحافظات، بقروض اقتربت من 26.8 مليار جنيه، وفّرت هذه المشروعات 1.6 مليون فرصة عمل.

وجاء ذلك فى إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، بضرورة تشجيع العمل الحر، من خلال المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتنفيذًا لرؤية وزارة التنمية المحلية لدعم التنمية الاقتصادية بالمحافظات باعتبارها أحد أهداف “إستراتيجية مصر 2030”.

وأكد اللواء هشام آمنة الاهتمام الكبير الذي تُوليه الوزارة لتحقيق التنمية الشاملة بمحافظات الصعيد، وتوفير فرص عمل لأبنائه، والقضاء على البطالة به، تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية للحكومة بالاهتمام بمحافظات الصعيد.

وتعمل الوزارة على تسخير كل الإمكانيات والجهود نحو الارتقاء بالمستويين الاقتصادي والاجتماعي للأُسر، والنهوض بالصعيد، والاستفادة من «مشروعك» في توفير التمويل اللازم لتنفيذ مشروعات متوسطة وصغيرة ومتناهية الصغر ليصبح الصعيد جاذبًا للعمالة ويحقق حياة كريمة لأبنائه.

آمنة: تمويل 104 آلاف مشروع بقروض 14 مليار جنيه

وأوضح وزير التنمية المحلية أن إقليم محافظات الصعيد يتصدر المرتبة الأولى منذ بدء “مشروعك” وحتى يوليو الماضي، حيث تم تمويل حوالى 104 آلاف مشروع، بإجمالي قروض 14 مليار جنيه، وفرت 996.5 ألف فرصة عمل.

كما وجه فريق عمل “مشروعك” بتيسير الإجراءات لأبناء الصعيد في الحصول على التمويل، لبدء مشروعاتهم وتوفير فرص عمل، ومساعدتهم في الحصول على التراخيص لإنشاء المجمعات الحِرفية، واستخراج رخص تشغيل المحال التجارية.

ولفت اللواء هشام آمنة إلى أن “مشروعك” ينفَّذ فى جميع محافظات مصر، ويعمل جاهدًا على تلبية مطالب جميع الفئات التى ترغب في الحصول على تمويل خاصة الشباب والمرأة، وإعطائهم الفرصة في بدء مشروعات تساعد على مزيد من التنمية الاقتصادية لهم وتحقيق النجاح وفقًا لإمكانياتهم وقدراتهم،

مشيرًا إلى أن إقليم الدلتا احتلّ المرتبة الثانية فى عدد المشروعات التى موَّلها “مشروعك” بتنفيذ 44.3 ألف مشروع بقروض تجاوزت 5.6 مليار جنيه، أتاحت 310.6 ألف فرصة عمل.

ووجّه وزير التنمية المحلية الأجهزة التنفيذية بالمحافظات بضرورة التحسين المستمر لبيئة الأعمال الداعمة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وتشجيع رواد الأعمال لتعزيز واستمرارية فرص النمو والنجاح والتنافسية لكل المشروعات وتقديم التسهيلات والدعم الكامل لأصحابها،

مشيرًا إلى أن فِرق عمل مشروعك بالمحافظات تعمل على حل أية مشكلات إدارية تواجه المستفيدين، ومتابعة تنفيذ المشروعات وخطط تطويرها المستقبلية وآليات تسويق منتجاتها؛ بهدف دعم قدرة المشروعات وإحداث تنمية مجتمعية فى جميع المحافظات.

وأوضح اللواء هشام آمنة أنه تم التنسيق مع البنوك المشاركة فى تنفيذ مشروعك وهي (مصر- الأهلي- القاهرة- الإسكندرية- التعمير والإسكان- الزراعى المصرى) على زيادة معدلات الإقراض، وتقديم خدمات تمويلية غير تقليدية، وتكوين فِرق عمل تسويقية مشتركة.

كما تم الاتفاق مع جهاز تنمية المشروعات على تقديم الدعم الفنى اللازم لأصحاب المشروعات، وتدريب الموظفين والعاملين فى “مشروعك” وتنمية مهاراتهم،

كما تم التنسيق مع هيئة التنمية الصناعية فى استخراج التراخيص والسجلات الصناعية.

وأضاف وزير التنمية المحلية أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر هى هدف إستراتيجى تتبناه الوزارة لما لها من دور حيوي فى التنمية الاقتصادية للمراكز والمدن والأحياء والقرى، خاصة المنفَّذ بها مبادرة “حياة كريمة”؛ لدفع عجلة التنمية والحد من البطالة، وتحسين مستوى الدخل والحد من الفقر،

موضحًا أن برنامج “مشروعك” يأتى فى إطار مبادرة البنك المركزى لتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، والتى توفر قروضًا للراغبين بفائدة 5%.