كشف اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، عن التنسيق مع المحافظات لإجراء حصر للأسواق الرسمية والعشوائية، لافتا إلى أن ملف الأسواق العشوائية صعب جدا، لاسيما أن كثيرا من الشعب المصري بسيط ويسعى إلى لقمة العيش، مما أدى إلى انتشار الأسواق العشوائية بدءا من القاهرة وانتهاء بالمحافظات المصرية مرورا بالريف والصعيد.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجينى، وحضور النائب محمد أبو العينين وكيل المجلس لمتابعة ومناقشة الإجراءات التي اتخذتها الحكومة بشأن العمل على التطوير المؤسسي لمنظومة القمامة والمخلفات الصلبة والبلدية، ونظافة الطرق والشوارع والترع والمصارف.

وذلك في ضوء بدء التطبيق الفعلي لأحكام القانون رقم (202) لسنة 2020 بشأن إصدار قانون تنظيم إدارة المخلفات، وإصدار اللائحة التنفيذية المنفذة لأحكامه بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 772 لسنة 2022، فضلا عن الإجراءات التي تم اتخاذها بشأن إعادة هيكلة هيئتي النظافة والتجميل بمحافظتي القاهرة والجيزة، بحضور اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، والفريق عبد المنعم التراس رئيس الشركة العربية للتصنيع.

وقال وزير التنمية المحلية: نسعى إلى وضع الحلول والقيادة السياسية علمتنا أن نعمل وننفذ ثم الناس تنتقل وهذا ما نسعى إلى تحقيقة خلال الفترة المقبلة.

وأضاف: وزارة التنمية المحلية معنية الآن بثلاثة ملفات رئيسية وهي مبادرة حياة كريمة والأسواق والمواقف العشوائية ونقاط الأطفاء، بمقدار 1.8 مليار جنيه.



وتابع: نسعى لإنشاء أسواق رسمية ولكن مش معقول هنعمل أسواق فى كل قرية، لاسيما أن هذا المبلغ سيدعم 528 مشروعا، وحتى الآن أتيح لنا مبلغ 400 مليون جنيه كبداية لعمل الأسواق وخلال 30 يونيو نكون انتهينا منها.

وقال اللواء محمود شعراوى : منذ توليت مسئوليتى وحريص على التعاون مع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب ، لاسيما أن رئيس اللجنة منذ الفصل التشريعي الأول يحرص على النقد البناء بهدف بناء الدولة المصرية.