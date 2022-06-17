وزير التنمية المحلية: تمويل 3189 مشروعاً صغيراً ومتناهى الصغر بقيمة 36.6 مليون جنيه من صندوق التنمية

أعلن اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية أن صندوق التنمية المحلية وافق مؤخرا على تمويل 437 مشروعا صغيرا و متناهى الصغر باستثمارات 4,9 مليون جنيه ، ليصبح اجمالى ما وافق الصندوق على تمويله 3189 مشروعًا صغيرًا ومتناهي الصغر منذ بداية العام المالى الحالى فى يوليو 2021 وحتى الآن ، بإجمالي قروض 31 مليون جنيه ، اضافة الى 6 ملايين جنيه مساهمة من المستفيدين ، وبجملة استثمارات بلغت 36.6 مليون جنيه .

يأتي ذلك فى ضوء بحث الكثير من الشباب والمرأة خاصة المعيلة فى القرى والنجوع والمناطق الأكثر احتياجاً عن مصادر تمويل آمنة وميسرة لتنفيذ مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر، يأتى صندوق التنمية المحلية التابع لوزارة التنمية المحلية فى مقدمة هذه المصادر بما يقدمة من قروض ميسرة تساهم فى زيادة دخل الأسر فى الوحدات المحلية والحد من البطالة.

و أشار الوزير الى أن التمويل الإضافى الذى وافقت عليه وزارة المالية مؤخرا بناءً على طلب الوزارة لتعزيز القدرة المالية لصندوق التنمية المحلية والبالغ 21,6 مليون جنيه من موارد ومتحصلات الصندوق قارب على الإنتهاء ، و ذلك بعد الإنتهاء من اقراض مخصصات الصندوق المدرجة فى خطة العام المالى الحالى وقدرها 15 مليون جنيه فى أقل من 6 أشهر ، لمواجهة الطلبات المتزايدة من المواطنين في القرى و الاستفادة من المزايا الممنوحة لقروض الصندوق لإقامة مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر .

وأشار اللواء شعراوى الى تنوع مشروعات الصندوق في عدة مجالات منها الإنتاج الحيواني والداجني ومنافذ بيع المواد الغذائية والملابس والمفروشات وبيع أعلاف والأسمدة والغلال واللحوم البيضاء والصناعات البيئية والمنزلية ومنتجات ألبان وعسل نحل ومنتجاته ، لافتا الى أن محافظة المنيا احتلت المركز الأول بين المحافظات المستفيدة من قروض الصندوق في تمويل المشروعات ، حيث نفذت 755 مشروعاً باستثمارات تجاوزت 6,2 مل جنيه، يليها محافظة الدقهلية بعدد مشروعات بلغ 471 مشروعًا بإجمالي استثمارات 5,9 مليون جنيه، و سوهاج بعدد 247 مشروعًا باستثمارات 2,5 مليون جنيه ، ومحافظة بنى سويف 217 مشروعاً باستثمارات 3,7 مليون جنيه ، ويليها محافظة الفيوم 203 مشروعات باستثمارات 2,3 مليون جنيه.

و أوضح الوزير أن المشروعات التى نفذتها المرأة بلغت 2144 مشروعاً بنسبة تزيد على 67 % من إجمالي المشروعات ، وبلغت نسبة المشروعات المنفذة للمرأة 100% فى محافظة الإسماعيلية ، وتجاوزت النسبة 75% فى محافظات سوهاج و الجيزة و الوادى الجديد و قنا و شمال سيناء.

صندوق التنمية المحلية

وطالب اللواء شعراوى الراغبين فى الحصول على قروض من صندوق التنمية المحلية بالتوجه الى مقر الوحدة المحلية التى يقيم فيها وفقا لبطاقة الرقم القومى على أن تكون بطاقة الرقم القومى الخاصة بطالب القرض سارية وتأدية الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها للذكور وألا يقل سن المتقدم لطلب القرض عن 21 عامًا ولا يزيد عن 55 عاما مع توفير مكان يتناسب مع طبيعة نشاط المشروع ويقدم الطلب للوحدة المحلية التابع إليها موضحاً أن الصندوق يقوم بعمل دراسة الجدوى مجاناً ويقدم للمقترض فترة سماح تعادل دورة انتاج أو تشغيل كاملة للمشروع ويقرض الصندوق متحدى الإعاقة والمتحررين من الأمية بمصاريف إقراض 4% فقط بدلاً من 6% لباقى المشروعات .

وأضاف الوزير أن الصندوق هو أحد أذرع الوزارة التي تساعد في دعم التنمية الاقتصادية في القري والنجوع بمنح قروض ميسرة والترويج لإقامة مشروعات صغيرة تعتمد على موارد البيئة المحلية للمساهمة في زيادة دخل الأسرة الريفية والحد من مشكلة البطالة.