سيـــاســة

وزير التنمية المحلية : تشكيل لجان فرعية للمرور على جميع المنشآت الصناعية

لضمان القيام بإجراءات السلامة وتأمين بيئة العمل
ياسمين فواز 3:08 م, الأثنين, 18 يناير 21 3:08 م, الأثنين, 18 يناير 21

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كشف اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية عن التنسيق مع المحافظات للقيام بإجراءات السلامة وتأمين بيئة العمل بالتنسيق مع الجهات المشاركة وتكليف المحافظات بتشكيل لجان للمرور علي المنشآت التي تزاول أنشطة بإستخدام مواد خطرة وحصر بكافة المنشآت التي تتعامل بالمواد الخطرة والكيماوية.

وقال وزير التنمية المحلية ، إنه في إطار أهداف الوزارة للحد من ظاهرة الأسواق العشوائية وتطوير الأسواق الرسمية تم تكليف المحافظات بانشاء لجنة تتولى تقنين اوضاع العقود والتنسيق مع مديريات الامن بالمحافظات لتوفير الخدمات الأمنية المناسبة.

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وأضاف: “تم التنسيق مع هيئة الأوقاف المصرية ومحافظة القاهرة  لنقل السوق الحالى بميدان المطرية وتم تحديد منطقة المسلة الجديدة كبديل يصلح لسوق نموذجى حيث تعاقدت محافظة القاهرة مع هيئة الأوقاف على تأجير عدد 769 باكية”.

تطوير 27 سوقا عشوائية بالمحافظات

وأضاف: “تم تطوير عدد 27 سوقا عشوائية بالمحافظات ومستهدف خلال العامين القادمين تطوير ورفع كفاءة عدد 125 سوقا وطلاء واجهات المنازل”.

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وتابع: “في ضوء الحفاظ على الشكل الحضاري والذوق العام لجميع المباني بكافة المحافظات تم طلاء عدد ( 125 ) ألف منزل مستهدف خلال العامين القادمين طلاء واجهات 500 ألف منزل بمداخل المدن والمحاور والطرق الرئيسية”.

ولفت إلى تركيب العدادات الذكية للكهرباء والمياه والقطع الموفرة للمياة بالمساجد الأهلية والكنائس وملحقاتها وقال إنه تم تركيب عدد 25 ألف عداد كودي للمساجد الأهلية والكنائس وملحقاتها لترشيد استهلاك الطاقة الكهربية.

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بقلم ياسمين فواز

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