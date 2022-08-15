وزير التنمية المحلية: تحسين خدمات المواطنين والتواصل المستمر على رأس أولويات العمل

أكد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، أن تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين من العاملين بالإدارة المحلية والتواصل المستمر معهم لتحقيق رضاهم عن تلك الخدمات على رأس أولويات عمله خلال الفترة القادمة تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي .

وأشار وزير التنمية المحلية إلى أن عمل الوزارة مرتبط بالحياة اليومية للمواطنين، لذا لابد من العمل على متابعة نبض الشارع المصرى في كل المحافظات من ناحية وتحقيق المصلحة العامة من ناحية آخري لإرضاء المواطنين وتحقيق كل ما يحتاجه الشارع من المحليات.

جاء ذلك خلال لقاء وزير التنمية المحلية مع قيادات الوزارة عقب أداء اليمين الدستورية رسمياً أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأوضح اللواء هشام آمنة أنه سيعمل عَلِي استكمال ما بدأه الوزراء السابقون والبناء على ما تحقق من إنجازات ، مضيفاً: “أتطلع للتعاون معكم لنحقق النجاح معاً بالشكل الذي يليق باسم وزارة التنمية المحلية والجمهورية الجديدة”، لافتاً إلى أنه سيعكف خلال الفترة الحالية علي دراسة جميع الملفات العاجلة الخاصة بعمل الوزارة لسرعة تنفيذ التوجيهات الرئاسية وتكليفات رئيس الوزراء .

وأضاف اللواء هشام آمنة أنه سيعمل مع السادة الوزراء بالحكومة والسادة المحافظين للبناء على ما تحقق من مشروعات وبرامج وخطط وزارة التنمية المحلية خلال الفترة الماضية وبصفة خاصة المشروعات القومية و تكليفات رئيس الجمهورية وعلى رأسها المبادرة الرئاسية ” حياة كريمة ” لتطوير الريف المصرى ، والبناء على ما تم إنجازه فى الوزارة خلال الفترة السابقة واستكمال المشروعات والخطط الجارية بالمحافظات لتعظيم الإيجابيات وتحقيق رؤية الحكومة ورؤية مصر 2030 في إطار عملية التنمية الشاملة التي تنفذها القيادة السياسية لكافة المحافظات.

وتقدم اللواء هشام آمنة بالشكر والتقدير إلى الرئيس عبدالفتاح السيسى على ثقته الغالية باختياره وزيراً للتنمية المحلية والتي تمثل مسئولية كبيرة وشرف عظيم لخدمة الوطن ، وقال: سأبذل خلال الفترة القادمة أقصى طاقة في العمل ، لتطوير منظومة العمل بالمحليات و إحداث نقلة نوعية بها لتحقيق رضا المواطن.

وزير التنمية المحلية: تقديم أفضل خدمة للمواطن المصري

وأشار وزير التنمية المحلية إلى أنه سيعمل أيضاً على التواصل والتنسيق الجيد مع المجالس النيابية بما يحقق التكامل والتجانس بين السلطتين التشريعية والتنفيذية وتقديم أفضل خدمة للمواطن المصري في كافة المحافظات بما يليق بالجمهورية الجديدة تحت قيادة الرئيس السيسى .

وأكد اللواء هشام آمنة أنه سيستكمل البناء على ما تحقق من إنجازات مهمة في ملفات التعاون الدولي بين الوزارة وبعض شركاء التنمية الدوليين في مصر خاصة برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر الذي يتم تنفيذه بالتعاون بين الحكومة والبنك الدولي وغيرها من البرامج والمشروعات مع برنامج الأغذية العالمي والاتحاد الأوروبي وبعض الجهات الدولية الأخرى.

وأوضح وزير التنمية المحلية، أنه يستهدف أيضاً المتابعة المستمرة لبرامج عمل الوزارة الرئيسية فيما يخص مجالات تحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، والخدمات البيئية، وخدمات الكهرباء والإنارة، والنظافة والتنسيق والحضاري، وملف توفير فرص عمل للشباب والمرأة بالمحافظات عبر برنامج “مشروعك” وصندوق التنمية المحلية بما يساهم في تحقيق دخل شهري ثابت للأسر.

وقال اللواء هشام آمنة أنه سيتم العمل علي تحسين مستوى النظافة وإحداث نقلة فى تنفيذ مشروعات المخلفات الصلبة الجديدة بالتعاون مع وزارات الإنتاج الحربي، والبيئة، والتخطيط، والمالية، والهيئة العربية للتصنيع للانتهاء من المشروعات وفقاً للخطط الزمنية التي تم وضعها بالإضافة إلى متابعة استعدادات الوزارة ومحافظة جنوب سيناء لاستضافة مؤتمر المناخ في شهر نوفمبر القادم .

ووجه وزير التنمية المحلية القطاعات المعنية بالوزارة بسرعة متابعة تنفيذ توجيهات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء فيما يخص إجراءات ترشيد استهلاك الكهرباء بالمصالح الحكومية والأماكن العامة وبدء التنسيق لتنفيذ المبادرة الرئاسية لزراعة 100 مليون شجرة بالطرق والمحاور الرئيسية وتوفير قطع أراضي لإقامة حدائق عامة ومركزية.

بدء الموجه الـ20 لازالو التعديات

كما أوضح وزير التنمية المحلية إلي انه طلب تقريراً من القطاعات المعنية بالوزارة حول موقف تنفيذ الموجة الـ20 لإزالة التعديات على أملاك وأراضي الدولة والأراضي الزراعية والتي انطلقت من السبت القادم 13 أغسطس الجارى وتستمر حتى 27 أكتوبر 2022 وذلك على ثلاث مراحل تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية بالحفاظ على أملاك الدولة وإزالة التعديات عليها وفرض هيبة الدولة على أراضيها وفى إطار تنفيذ توجيهات اللجنة العليا لاسترداد الأراضي برئاسة المهندس شريف إسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية.

وأشاد اللواء هشام آمنة بالدور الذي قام به اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية السابق ، مؤكداً أنه من الوزراء الذين أدوا واجبهم على أكمل وجه وأعطى كل ما لديهم لخدمة الوطن والمواطن والوزارة خلال توليه المسؤولية مضيفا: اللواء شعراوي كان رجل دولة من الطراز الأول واستفدت من خبراته ومساعداته ودعمه المستمر خلال وجودي فى منصب محافظ البحيرة.

ووجه وزير التنمية المحلية الشكر للواء محمود شعراوي مؤكدا إنه كان أحد تلاميذه وفخر له العمل خلال 4 سنوات معه، مشيرا إلى أنه أجري اتصالا باللواء محمود شعراوي والذي نتمنى له التوفيق والنجاح في الفترة القادمة في مهام عمله.

وطالب اللواء هشام آمنة قيادات الوزارة وجميع العاملين بمختلف القطاعات والإدارات ببذل كل الجهد والتفاني في العمل لتنفيذ التوجيهات الرئاسية، مؤكداً ثقته في نجاح الوزارة في ظل تعاون كافة القيادات وتقديم أفكار جديدة ومبتكرة لدعم التنمية في المحافظات.

وأضاف: “عايزين نكون عند حسن ظن المواطن والقيادة السياسية وسنسعى جاهدين للحصول على رضا المواطن وتحسين الخدمات المقدمة إليه”.

وأشار وزير التنمية المحلية إلى أنه سيعطي أولوية خلال الفترة الحالية لزيادة برامج التدريب والتأهيل للعاملين بالوزارة والإدارة المحلية بالمحافظات من خلال مركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة وبعض الجهات التدريبية الأخرى بالدولة للارتقاء بقدرات العاملين وتطويرها مع التركيز على العناصر الشابة المتميزة لخلق جيل قادر على تحمل المسئولية في كل موقع بالمحليات وإيجاد حلول غير تقليدية ومبتكرة لحل المشكلات والتحديات.