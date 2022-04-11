سيـــاســة

وزير التنمية المحلية: انتهاء أزمة المواقف العشوائية بالتوازي مع تطبيق «حياة كريمة»

شعراوي: تكليفات رئاسية بحل مشكلة المواقف العشوائية
ياسمين فواز 12:49 م, الأثنين, 11 أبريل 22 12:49 م, الأثنين, 11 أبريل 22

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قال اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية إن هناك أعدادا يصعب حصرها من الأسواق العشوائية والمواقف، مشيرا إلي تدخل الرئيس لتطوير هذه الأسواق والتي تتكلف مبالغ كبيرة للغاية.

جاء ذلك خلال كلمته في اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب اليوم الإثنين، برئاسة المهندس أحمد السجينى، وحضور النائب محمد أبو العينين وكيل المجلس لمتابعة ومناقشة الإجراءات التي اتخذتها الحكومة بشأن العمل على التطوير المؤسسي لمنظومة القمامة والمخلفات الصلبة والبلدية، ونظافة الطرق والشوارع والترع والمصارف.

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وذلك في ضوء بدء التطبيق الفعلي لأحكام القانون رقم (202) لسنة 2020 بشأن إصدار قانون تنظيم إدارة المخلفات، وإصدار اللائحة التنفيذية المنفذة لأحكامه بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 772 لسنة 2022، فضلا عن الإجراءات التي تم اتخاذها بشأن إعادة هيكلة هيئتي النظافة والتجميل بمحافظتي القاهرة والجيزة، بحضور اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، والفريق عبد المنعم التراس رئيس الشركة العربية للتصنيع.

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وقال وزير التنمية المحلية إن هناك أسواق يتم تطويرها في الإسكندرية تتكلف 800 مليون جنيه، ضاربا المثل بسوق الجملة بالإسكندرية وهو بديلا للسوق الحالية.


وأضاف الوزير أن الرئيس السيسي كلفنا بتوفير أماكن قبل ترك المواطنين أماكنهم لإنهاء مشكلة الأسواق العشوائية، بالتوازي مع تطبيق برنامج حياة كريمة.

وقال إن الأمم المتحدة صنفت الوزارة خلال السنوات الماضية بأن لديها أفضل مشروعات للتنمية المتكاملة، مشيرا في هذا إلي هيئة تنمية الصعيد.

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بقلم ياسمين فواز

محررة مجلسي النواب والشيوخ حاليا سبق وعملت كمحررة بالقسم السياسي ومسئولة عن ملف الأحزاب بجريدة الدستور منذ 2010 ، بالاضافة إلى إعداد البرامج الاخبارية ومنها برنامج صباح الخير يا مصر لمدة عاميين بقطاع الأخبار بالتلفزيون المصري. عملت سكرتير تحرير بجريدة الدستور لمدة عاميين. ومحررة صفحة الموضة والمرأة بجريدة المال لأكثر من 3 سنوات . كما سبق وعملت كمحررة صحفية في عدد من الاصدرات الاسبوعية ومنها صوت الأمة و الحلوة وعين

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