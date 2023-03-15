وزير التنمية المحلية: استمرار رفع درجة الاستعداد القصوى بالمحافظات بسبب عدم استقرار الطقس

أعلن اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، أن تقرير غرفة عمليات الوزارة بشأن حالة الطقس غير المستقر فى بعض المحافظات كشف تعرض محافظة شمال سيناء لسيل متوسط خرج عن مساره ، قاطعا طريق الحسنة بغداد ، قادم من طريق نخل البروك ، ولم يشكل خطورة على القرى المجاورة ، وتم غلق طرق الحسنة بغداد ، والحسنة نخل ، والحسنة صدر الحيطان.

كما أشار التقرير الى تكون سيول ضعيفة فى محافظة جنوب سيناء بأودية مجروح ، و وتير بنويبع ، و بين طابا و رأس النقب ، و طابا و هايتي، داخل مجراها الطبيعى ، و لا توجد خطورة على القرى المجاورة ، كما سقطت أمطار خفيفة الى متوسطة على بعض مدن محافظات الإسماعيلية والشرقية وكفر الشيخ وشمال سيناء وجنوب سيناء ومطروح والبحر الأحمر والدقهلية وأسيوط وبورسعيد والقليوبية .

ووجه اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية باستمرار رفع درجة الاستعداد القصوى والطوارئ فى المحافظات التى من المتوقع أن تشهد حالة من عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية وسقوط الأمطار هذا الأسبوع وفقا لتقرير هيئة الأرصاد الجوية.

و أشار التقرير إلى وجود أمطار رعدية متفاوتة على مدن أبو صوير والقنطرة غرب ومدينة المستقبل بمحافظة الإسماعيلية ، وأمطار على مركز ومدينة فوة وسيدى سالم بمحافظة كفر الشيخ ، وأمطار متوسطة على مركز بئر العبد وأبورديس والعريش والحسنة بمحافظة شمال سيناء ، وأمطار متقطعة على مدن محافظة مطروح ، وأمطار متوسطة على الزعفرانة ورأس غارب و جبل الزيت مع نشاط للرياح بمحافظة البحر الأحمر ، وامطار خفيفة على قرى دشلوط وساو والكودية و ديروط بمحافظ أسيوط ، وامطار متوسطة على بعض مدن بورسعيد و القليوبية ، و قامت الأجهزة التنفيذية والمحافظون بمتابعة جهود شفط تراكمات مياه الأمطار و أعمال تصريفها ، والاطمئنان على سيولة الحركة المرورية فى بعض المناطق .

وطالب اللواء هشام آمنة من المحافظات بضرورة استمرار المتابعة الميدانية ، والتنسيق والتعاون بين كافة القطاعات الخدمية والحيوية بالمحافظات خاصة شركات مياه الشرب والصرف الصحى وإدارات المرور ومديريات الأمن والحماية المدنية ، مشددا اللواء على ضرورة تواجد رؤساء المراكز والمدن و الأحياء والوحدات المحلية فى الشوارع على مدار اليوم والرقابة المستمرة على تواجد معدات الشفط وإزالة تراكمات المياه لسيولة الحركة المرورية .