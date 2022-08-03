وزير التنمية المحلية: اختيار 33 شركة قطاع خاص لإدارة مشروعات معالجة المخلفات والمدافن الصحية

أوضح اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية أنه تم اختيار ٣٣ شركة قطاع خاص من بين الشركات التى تقدمت برغبة لإدارة وتشغيل مشروعات البنية التحتية التي تم الإنتهاء منها بالمحافظات ، فيما يخص مصانع المعالجة والتدوير والمدافن الصحية الآمنة.

وقال شعراوي في بيان للوزارة، إن الشركات ذات خبرة في المجال لتعظيم الاستفادة ونقل خبرات الشركات وتطبيقها على أرض الواقع.

وأوضح أن ذلك يأتي تنفيذا للرؤية المستقبلية التي وضعتها وزارة التنمية المحلية لعمليات الإدارة والتشغيل لمنظومة المخلفات الصلبة ، وإعلان الوزارة خلال الفترة الماضية في هذا الصدد.

وفى هذا السياق ، أعلنت د. منال عوض محافظ دمياط عن قائمة الشركات المؤهلة لإدارة وتشغيل المدافن الصحية ومصانع المعالجة والتدوير بمنظومة إدارة المخلفات الصلبة بنطاق محافظة دمياط ، وذلك لإدارة المخلفات الصلبة البلدية بالمحافظة ، متضمنة تطوير البنية التحتية للمنظومة والمتمثلة في مشروعات المدافن الصحية الأمنه ومصانع المعالجة والتدوير .